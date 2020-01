Mon Laferte se despide de La gira de Norma

Mon Laferte dijo adiós a un año de conciertos que la llevaron a escenarios tan icónicos como el Festival Coachella. La chilena ofreció este sábado un espectáculo en el Palacio de los Deportes, en el que durante más de dos horas se despidió de La gira de Normaque comenzó a finales de 2018.

Fue una noche de boleros, de rock, pop y una fiesta muliticolor que celebró la diversidad y la unión. Y así lo demostró cuando invitó a un grupo de cantantes, compositoras y artistas femeninas que con sus voces y pocos instrumentos cantaron Cucurrucucu paloma, donde los pañuelos verdes en favor del aborto también tuvieron cabida.

“Hoy es una noche muy especial porque es la primera vez que estoy en el escenario con tantas mujeres. El mundo está cambiando, me enorgullece estar aquí con ustedes, las admiro y las respeto”, comentó la cantante antes de darle la bienvenida a las invitadas.

Y así como lo hizo con ellas, Mon Laferte también invitó al escenario a Yalitza Aparicio, quien en medio de la canción Plata ta tá subió con un verde en el que decía: “No es mi color de piel, clase social, mi cultura o mi preferencia sexual lo que determina quién soy, son mis valores”. En este tema, la chilena también tuvo como invitado a Guaynaa, quien la acompañó a interpretar el tema.

Pero también hubo tiempo para los momentos románticos. Y es que Mon Laferte recibió a Joy, integrante de Jesse & Joy, para invitarla a cantar Mi buen amor. “Es una mujer que admiro”, expresó la chilena antes de darle la bienvenida a la cantante que fue ovacionada por el público.

Mon Laferte también recordó que este año cumplirá 13 años viviendo en la Ciudad de México. “Me pregunto yo, ¿después de cuánto a una la hacen chilanga? Como tacos, ya me sé todos los albures….”, bromeó antes de que el público le gritara “Chilanga, chilanga”. La chilena recordó que cuando llegó a la ciudad comió “unos tacos afuera del metro Coyoacán que me dieron un diarreón; ahí nunca más me enfermé de la panza. Puedo decir que México me hizo más fuerte”, bromeó ante las risas del público.

Vistiendo un corto vestido rosa con planes, la cantante salió al escenario poco después de las 20:30 horas. Por qué me fui a enamorar de ti, Ronroneo, Cumbia para no olvidarte y No te me quites fueron los primeros temas de la noche, dónde los ritmos del bolero fueron los protagonistas.

Luego vino un set acústico, donde Mon Laferte recordó a su abuela con el tema Elcristal; Vendaval, Caderas blancas y Paisaje japonés también fueron interpretadas sólo acompañada de su guitarrista.

Con Amárrame, No te fumes mi mariguanay Antes de ti, la cantante comenzó su despedida. El cierre llegó con Tú falta de querer, en la que el público la envolvió con luces verdes, blancas y rojas que prendieron por secciones y que provocaron una emoción tal que la cantante sacó algunas lágrimas antes de despedirse.