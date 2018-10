Mónica Lozano producirá cinta a Arturo Ripstein

La productora Mónica Lozano sigue anotando éxitos en su camino, pues hace poco anunció que trabajará al lado de José María Yazpik en su debut como director con la película Polvo, que trata sobre la inocencia y un toque de humor negro, pues se sitúa en un pueblito fronterizo de Baja California, donde los habitantes pintan las canchas que utilizan para jugar beisbol con polvo de cocaína.



Mariana Treviño, Jesús Ochoa, Joaquín Cosío y el mismo Yazpik estelarizan esta comedia que apenas también, inicio filmaciones, pero la sorpresa de Mónica Lozano fue cuando reveló que ella también como productora, colaborará con el prestigioso realizador Arturo Ripstein en la película El diablo entre las piernas, escrita por Paz Alicia Garcíadiego.



“El proyecto que por ahora está en la preproducción y en noviembre arrancan las filmaciones, será una colaboración con Carnaval Films, Alebrije Producciones y el guión está espectacular, es de Paz Alicia Garcíadiego, desde principios de año empezamos a planear su desarrollo, pero conseguir los apoyos económicos nos llevó mucho tiempo, pero por fin podemos decir que será en noviembre próximo cuando empecemos a filmar”, señaló.



El cineasta Arturo Ripstein, quien cuenta en su haber con cintas emblemáticas como Profundo Carmesí y El lugar sin límites, no ha querido revelar de qué trata esta nueva historia, pues celosamente guarda el secreto de Garcíadiego, quien hace tiempo, se lo dio a leer para saber su opinión.



Mónica Lozano

se reservó revelar al elenco, aunque sí confirmó que no estará Patricia Reyes Spíndola en el reparto, una de las actrices favoritas de Ripstein, “la cuestión es que la agenda de Patricia no le daba oportunidad de poder filmar, fue complicado y se decidió que ella no va”, señaló.

“Estamos acercándonos por fin, lentamente a un buen fin, es complicado conseguir el financiamiento, pero ya están listos”, finalizó la productora.