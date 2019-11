Montserrat Oliver y Yolanda Andrade festejan 19 años de estar en la TV

“Se dice fácil pero 19 años son muchos viajes muchos invitados, muchas experiencias”, relata Yolanda Andrade a El Sol de México quien celebra casi dos décadas de amistad y trabajo al lado de Montserrat Olivier.

De Las hijas de la madre tierra a Montse y Joe, la dupla que han generado las dos comunicadoras ha sido un camino de exploraciones y de atreverse a mostrar tal y como son.

“Nosotras fuimos pioneras del Canal Unicable y de cosas que grabábamos con una camarita, si buscan Las hijas de la madre tierra haciendo un pastel, eso es lo que hacen ahorita los youtubers, y nosotras hacíamos eso primero que nadie, y nos da emoción saber que nosotros lo hicimos en la época cavernícola”, asegura Andrade.

Montse y Joe se hicieron amigas hace 25 años, desde entonces su relación ha crecido tanto en lo personal como en lo profesional, y aunque ha pasado mucho tiempo, Andrade confiesa que su amor por lo que hace sigue presente.

“Nunca me he aburrido, siempre hemos hecho este programa con pasión pero si en 19 años han pasado muchas cosas como fue también un crecimiento de mi parte en la rehabilitación que tuve que internarme, todos los eventos de las pérdidas en la familia de Montserrat, hemos crecido y nos hemos unirnos como familia”.

Para Yolanda el éxito de su programa recae en que “somos nosotras mismas y tal vez es el personaje más difícil para muchas personas, nosotros no tenemos un guion, nada todo es improvisación, y es un programa que tienen su sabor”, señala.

Aunque la conductora no tiene muy claro cuánto tiempo más pueda durar el programa, asegura estar muy contenta por lo que han logrado juntas y lo que han hecho por separado.

“Vamos creciendo individualmente Montse con Reto 4 elementos, y yo que me voy a la cárcel a escuchar historias de las personas que están ahí adentro en donde específicamente escojo a las historias que han sido por caso de adicciones porque no solo es mi historia, Consecuencias con Joe, son consecuencias de tus actos y ayudar a sensibilizar a esta gente y decirle a los chavos que no es por ahí”, explica.

Además la conductora continua con su campaña contra el bullyng y el cuidado del agua.