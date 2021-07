Morat encuentra su rumbo

¿A dónde vamos? da nombre al tercer disco de estudio de Morat. No es un título fortuito, sino una pregunta que plantea respuestas acorde a la situación que vive actualmente el planeta con la pandemia y de las oportunidades que encontraron como banda luego de que el mundo se detuviera por la contingencia.

“El nombre viene de la incertidumbre por saber a dónde vamos como planeta, como sociedad, dentro de esta situación loquísima en la que estamos. Pero también de a dónde nos dirigimos como banda, como amigos, como proyecto musical, y de a dónde vamos a girar. En parte habla acerca de cómo este disco terminó siendo otra idea de lo que originalmente iba a ser y lo que fue perderse en el viaje”, señala Simón Vagas, bajista del grupo.

La pandemia retrasó el lanzamiento de este álbum por un año. Ese fue tiempo a favor para la banda colombiana, pues los cuatro tuvieron oportunidad de revisitar las canciones que habían escrito y producido, además de grabar nuevos temas que fueron añadidos más adelante.

“Lo que cambió es lo que hay detrás de las letras, en la producción, el concepto, la forma en la que nosotros nos entendemos como banda y la manera de comprender a nuestro público”, señala Juan Pablo Villamil. “Hay cosas como el perro de Isaza ladrando en varias canciones, lo puedes oír porque porque estaba grabando en casa mientras esto sucedió”.

El resultado de ¿A dónde vamos? son 14 canciones que navegan entre el pop, el rock y el folk que les caracteriza como banda desde hace cinco años. Las colaboraciones con Sebastián Yatra en Bajo la mesa y Danna Paola con Idiota, introducen ritmos urbanos que dan actualidad al álbum. Mientras que el dueto de Andrés Cepeda en Mi pesadilla y con Cami en Simplemente pasan, apunta más al romanticismo que comparten con los 9.5 millones de escuchas que tienen cada mes en Spotify.

“La unidad del disco está relacionada con el hecho de que por primera vez en mucho tiempo paramos de girar y nos dimos cuenta de lo que queríamos hacer con el álbum, pudimos darle el cariño que a uno le gustaría darle a un disco y a lo que se viene ahora con el en vivo”, explica Simón.

Si bien ¿A dónde vamos? ayudó a que Morat encontrara su rumbo musical para lo que quieren hacer a futuro, lo cierto es que su evolución ha sido más rápida de lo que la industria les puede permitir. Tanto así que los colombianos ya ponen sus ojos y oídos en lo que será el siguiente material.

“Ya tenemos prácticamente listo el cuarto disco. No queremos revelar mucho, pero estamos contentos porque sentimos que realmente tuvimos una evolución a pasos agigantados para el siguiente”, dice Juan Pablo para darle entrada a la emoción de Simón.

“Es todo lo que queríamos que fueran todos los discos anteriores, no por demeritar los tres primeros, pero el momento en el que estamos hoy no está tan bien representado por los lanzamientos actuales. Al final es algo que se da de manera natural y tiene que ver con que tuvimos demasiado tiempo libre que no teníamos desde hace cinco años. Ahora estamos en un momento de fuertes cambios dentro de la filosofía como artistas pues la pandemia nos abrió la cabeza y nos dio tiempo de pensar”.

Por ahora el anhelo de Morat es ampliar horizontes. Simón Vargas, Juan Pablo Isaza, Martín Vargas y Juan Pablo Villamil se encuentran ahora en España iniciando su gira de conciertos que se extenderá hasta septiembre. El siguiente mes viajarán a Estados Unidos donde tiene al menos 14 fechas programadas.

¿Hacer un crossover al cantar en inglés es una de sus metas?, se les pregunta. “Lo hemos contemplado”, confesa Juan Pablo. “Pero tenemos que hacerlo cuando sea el momento adecuado y que tenga sentido. También es cierto que la música en español ahora es muchísimo más relevante que hace unos años y eso cambia el panorama. Pero sin duda esas son el tipo de preguntas que como banda hoy nos estamos haciendo”, concluyen.