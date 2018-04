Morissette consiente a tapatíos

GUADALAJARA, Jal.- Más de 10 horas de música ininterrumpida ofreció el Festival Corona Capital, que por primera vez se llevó a cabo en la Perla Tapatía, en el Foro Alterno de Zapopan.

Desde temprana hora, llegaron a las inmediaciones del recinto, autobuses trasportando asistentes de Zacatecas, Michoacán, Sinaloa y Veracruz, ingresando después de la una de la tarde. El momento cumbre se acercaba y el público ya se abarrotaba en donde estaría una de las estelares, Alanis Morissette, largamente esperada por los tapatíos.

La presentación de la canadiense comenzó después de las ocho, y en días anteriores a su show, invitaba al público en sus redes sociales a no faltar a la cita en este Festival. La intérprete saludó con una enorme sonrisa y con su inseparable guitarra deleitó a sus fans con los temas clásicos de su trayectoria, como “Ironic- ”,”Thank U”, “Hand in my pocket” y “Uninvited”. Su concierto, de más de una hora, dejó satisfecho a su público, pero siempre con ganas de más.

Dos escenarios y una carpa electrónica, fueron montados para este festival, que inició la jornada musical a la 13:30 horas, con la presentación del inglés Frank Turner, quien interpretó temas como “I’ll still believe” y “Recovery”. Al terminar su concierto de media hora, el segundo escenario inició actividad con la banda norteamericana de indie, Darwin Deez, logrando congregar a un buen número de fanáticos. Cuarenta minutos de música para abrir el tercer escenario con Jarami, el dueto logró prender con su sonido electrónico y temas como “”Hear this” poniendo a bailar a la concurrencia.

Pelotas gigantes estuvieron en algunos momentos entre los asistentes, que las pasaban de un lugar a otro. Penguin Prison siguió en la lista de invitados, siguiendo Poolside ligado a Anna Lunoe, la DJ australiana que era de las más esperadas en el festival, “Stomper” fue el tema más ovacionado.

Los escenarios siguieron ofreciendo a lo mejor de la música, Tennis, Mat and Kim, Snakehips y Gus Gus, hicieron una maratónica jornada. Robin Schulz no se presentó. A través de lonas se anunció que por causas ajenas a la organización del evento, se cancelaba el show.