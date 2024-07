Muere Benji Gregory, el actor que interpretó al hijo menor de la familia de Alf

Benji Gregory, quien se hizo famoso por ser el actor infantil del programa Alf, falleció el 13 de junio a los 46 años.

La hermana del protagonista infantil de Alf informó que Benji fue encontrado muerto en su automóvil junto con su perro de servicio en un estacionamiento del Chase Bank en Arizona, Estados Unidos. Hasta el momento las causas de su muerte no están confirmadas.

Sin embargo, Rebecca, hermana del actor, considera que Benji Gregory pudo haber fallecido tras un ser víctima de un golpe de calor por las altas temperaturas del verano de Arizona, pues se quedó dormido en su auto al llegar al banco donde depositaria cheques residuales el día 12 de junio.

Quién era Benji Gregory, el actor infantil de la familia de Alf

Benji Gregory era un actor que saltó a la fama por haber interpretado a Brian Tanner, el hijo menor de la familia de Alf, el programa de televisión que se popularizó entre 1986 y 1990.

Tras el éxito en Alf, Benji Gregory siguió su carrera en la actuación, en proyectos como El Bosque de los Colores, Lady Against the Odds, Never Forget, entre otros.

En 2003 se alejó del mundo de la actuación, pues decidió formar parte de la Marina de Estados Unidos, donde se graduó como ayudante de aerógrafo. Sin embargo, en 2005 recibió una baja médica honorable de la institución.

Rebecca, hermana de Benji, declaró para TMZ que el actor sufría de depresión, trastorno bipolar y tenía un trastorno del sueño que lo mantenía despierto durante días.