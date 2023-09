Muere Billy Miller, actor de CSI y Suits, a los 43 años

Billy Miller murió este viernes en Austin, Texas a sólo unos días de cumplir 44 años, así lo informó su manager através de la revista Variety. el actor celebraría un año más de vida este domingo, cuando fue dada a conocer la noticia en dicho medio.

Del mismo modo, se detalló que el actor que interpetó un papel dentro de la serie "CSI", estaba enfrentando una depresión maniaca, aunque no se explicó el motivo de su fallecimiento.

Los papeles más relevantes en la carrera de Miller fueron los de Richie Novak en la serie "All My Children", y el de Billy Abbott en la serie "The Young and the Restless". Sú último trabajo fue darle vida a Jason Morgan en la serie General Hospital.

Fue por su papel de Billy Abot que ganó tres premios Daytime Emmy, incluidos dos como actor de reparto destacado en una serie dramática y actor principal destacado en una serie dramática.

Asimismo, participó en proyectos como“NCIS”, “The Rookie”, “Truth Be Told”, “Major Crimes”, “CSI: Crime Scene Investigation”, “Castle” y “Enormous”. También apareció en el drama “American Sniper” y en la película dramática “Urban Cowboy”.

Miller nació el 17 de septiembre de 1979 en Oklahoma y estudió mercadotectia en Universidad de Texas en Austin, ciudad donde también falleció.