Muere Chance Perdomo, actor de ‘Sabrina’, tras accidente en moto

De luto, se encuentra el medio del espectáculo, luego de que el actor británico-estadounidense Chance Perdomo, conocido por su papel de Ambrose Spellman en la serie de Netflix “Las escalofriantes aventuras de Sabrina” y Andre en “Gen V” de Prime Video, perdiera la vida la tarde de este sábado 30 de marzo, a la edad de 27 años, tras aparatoso accidente en motocicleta.

La noticia de su deceso fue confirmada por su publicista, a través de un comunicado que fue dado a conocer por la revista "Variety", en el que se dio a conocer breves detalles del incidente.

“Con gran pesar compartimos la noticia del prematuro fallecimiento de Chance Perdomo como resultado de un accidente de motocicleta. Las autoridades han informado que no hubo otras personas involucradas”, se lee al inicio del escrito.

De igual manera, los representantes de Perdomo compartieron emotivas palabras, por su dedicación al arte y su vibrante energía, que iluminaba cada proyecto en el que participaba: “Todos lo que lo conocieron sintieron su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida fueron sentidos por todos los que lo conocieron, y su calidez continuará en aquellos a quienes amaba más”, escribieron.

Finalmente, pidieron paciencia y respeto a la familia, por el deseo de no hacer tan público todo lo consiguiente a su fallecimiento: “Pedimos que se respete el deseo de privacidad de la familia mientras lloran la pérdida de su querido hijo y hermano”, añadieron sus representantes en Shelter PR.

Por otra parte, las compañías Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television también se unieron al duelo, extendiendo sus más sinceros pensamientos y apoyo a la familia del actor.

¿Quién era Chance Perdomo?

Chance Perdomo fue un actor estadounidense, que nació el 19 de octubre de 1996, en Los Ángeles, California y se mudó a Southampton en el condado de Hampshire, Inglaterra, con su madre cuando era niño.

El fallecido histrión, era conocido por sus papeles en la película de BBC Three Killed by My Debt y como Ambrose Spellman en la serie de Netflix “Chilling Adventures of Sabrina”, el primo brujo de Sabrina.

Asimismo, interpretó Andre Anderson, un estudiante popular con la capacidad de manipular imanes, en la serie “Gen V”, spinoff de “The Boys”.

Fue nominado a un BAFTA por su interpretación en “Killed by My Debt”, de 2018, y apareció como Landon en las películas románticas “After We Fell, “After Ever Happy” y “After Everything” en 2021, 2022 y 2023.

