Muere el actor de doblaje Rubén Moya, voz de He-Man

La voz de personajes como He-Man, el Emperador Zurg en Toy Story 2 y serie Buzz Lightyear, Apollo en la cinta Los Caballeros del Zodiaco, así como la voz en español de actores como Morgan Freeman y en ocasiones Arnold Schwarzenegger quedará en la memoria de muchos fanáticos gracias al trabajo realizado por el actor de doblaje Rubén Moya, quien falleció este lunes, a los 62 años de edad.

A través de redes sociales, la Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer la noticia, en medio de la celebración del día internacional del doblaje.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Rubén Moya. Actor de amplia trayectoria en el mundo del doblaje profesional.

A los 62 años de edad ha fallecido #RubenMoya, locutor, actor y director de doblaje reconocido por darle voz al He-Man de los 80s, así lo dió a conocer la Asociación Nacional de Intérpretes. (1/2) pic.twitter.com/VxvtknZOLH — Monsters & Geeks (@monstersngeeks) June 12, 2023

“A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI“, escribió la Asociación, sin revelar los motivos del deceso.

Fueron más de tres décadas de trayectoria las que Moya reunió a lo largo de su vida. Nació el 31 de octubre de 1960 en Chilpancingo, Guerrero. A la edad de cuatro años, el actor se mudó a la Ciudad de México en donde creció y finalizó sus estudios universitarios, siendo la licenciatura en Derecho el título que obtuvo.

Sin embargo, su pasión yacía en la industria televisiva y cinematográfica por lo que después estudió dos años en el Instituto Andrés Soler en la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y tres más en el Centro de Arte Dramático (CADAC).

“Definitivamente es una voz irremplazable en el doblaje, últimamente te venden esta idea millennial que todos somos sustituibles, pero definitivamente el señor Moya tenía una voz que si bien sí se puede sustituir, pero nada será igual, voces como él es muy difícil de encontrar”, afirmó en entrevista el actor de doblaje Eduardo Garza, quien hace la voz de Krilin en Dragon Ball.

Actor, locutor, director y docente fueron algunas de las profesiones que desarrolló.

Moya también participó con algunos personajes en cintas animadas como Buscando a Nemo, El Libro de la Selva, caricaturas como Los Pitufos, Los Simpsons y Dragon Ball Z, este último proyecto ingresando en 2018 tras el fallecimiento de José Lavat.

“Rubén Moya siempre se caracterizó por tener una voz fuerte, muy peculiar, con mucha proyección, muy fácil de recordar, todos crecimos oyendo He-Man, viendo el programa de los 80 de Aunque usted no lo crea o en sus comerciales de la marca Bacardi y las cosas que hizo recientes como Toy Story.

“Era de estas voces que ya no hay de este doblaje, es de estas últimas voces que quedaban y no era un señor grande, no estaba particularmente viejo, tenía una voz que todo mundo oímos y reconocemos, de eso ya no hay en doblaje”, expresó Garza.

Se le recuerda también por prestar su voz a Jack Palance en la serie Aunque usted no lo crea, en la década de los ochentas y la voz oficial del programa Los 25 más, en Azteca.

“Era un señor que seguía trabajando, trabajé con él hace un par de semanas, él es el narrador de un proyecto que está a la mitad y no puedo decir más por contratos de confidencialidad, era el narrador de este programa, yo grababa frecuentemente con él, la última vez que grávanos fue hace un par de semanas y estaba súper bien.

“Yo que supiera no estaba enfermo de nada, más que los achaques que todos pudiéramos de pronto llegar a tener, la noticia a todos nos tomó por sorpresa y todos estamos igual, no sabemos qué pasó”, dijo el locutor, sin dar detalles del proyecto ni el futuro de éste.