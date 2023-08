Muere Jamie Reid, ilustrador de las portadas de los álbumes de los Sex Pistols

El artista británico Jamie Reid, que diseñó las carátulas de los álbumes del grupo de música punk Sex Pistols, incluido el famoso "God Save The Queen" de 1977, falleció el martes a los 76 años, anunció su galerista este miércoles.

Además de esa conocida portada en que aparecía una foto de la reina Isabel II con la bandera británica de fondo, Reid también hizo las carátulas de "Never Mind the Bollocks" (1977) o de "Anarchy in The UK". Todas ellas destacaron por su original estética.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Offical Jamie Reid Archive (@jamie_reid_archive)

Puedes leer: Polémica de Yahritza y su Esencia alcanza a Banda MS tras anunciar colaboración

Cultura Y los discos de vinil... ¿Son de adorno?

"Anunciamos con tristeza el fallecimiento de Jamie MacGregor Reid (16 de enero de 1947 - 8 de agosto de 2023)", declaró el galerista John Marchant en un comunicado.

"Artista, iconoclasta, anarquista, punk, hippie, rebelde y romántico. Jamie deja una hija a la que quería mucho, Rowan, a una nieta, Rose, y un legado inmenso", añade en el comunicado que no precisa las causas de la muerte.

Reid "formaba parte del paisaje cultural", destacó Marchant en declaraciones a AFP.

El artista se formó en escuelas de arte en Wimbledon y Croydon. En esta última, conoció a Malcolm McLaren, el futuro agente de los Sex Pistols y cuya colaboración marcó la historia de la música punk en la década de 1970.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Offical Jamie Reid Archive (@jamie_reid_archive)

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music