Muere Henri Belolo, fundador de The Village People

La música disco se encuentra de luto tras la muerte del productor y uno de los creadores del grupo The Village People, Henri Belolo, a los 82 años.

En un comunicado publicado por la revista Rolling Stone, el cantante de la famosa agrupación, Victor Willis, dijo estar devastado por la muerte de Belolo.

El productor falleció el 3 de agosto y se celebró un funeral privado en París, pero la banda busca realizar un servicio conmemorativo para que el público se despide de Belolo.

In loving memory of Henri Belolo, founder of Scorpio Music and pioneer of dance music.

1936 - 2019 pic.twitter.com/xh0ZZqFkG4 — Scorpio Music (@scorpio_music) 5 de agosto de 2019

“Henri, quien realmente murió el 3 de agosto de 2019, deja un impresionante cuerpo de trabajo que ayudó a dar forma al género disco, y como ejecutivo discográfico, fue por excelencia”, señaló Willis.

Henri Belolo creó la compañía francesa Scorpio Music en 1976, que recordó en Twitter a su fundador: “En amoroso recuerdo de Henri Belolo, fundador de Scorpio Music y pionero de la música dance”.

The Village People es una de los grupos icono de la música disco, sobre todo por sus éxitos Macho Man, así como Y.M.C.A., con la cual lograr conquistar el número uno tanto en Estados Unidos como en Inglaterra.