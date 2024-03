Muere “La Gilbertona” a los 88 años, se encontraba delicada de salud

Culiacán, Sin.- Gilberto Salomón Vázquez, mejor conocido como “La Gilbertona”, murió este jueves presuntamente por complicaciones de salud a sus 88 años.

Lo anterior se dio a conocer a través de la cuenta de Facebook @La Tía Gilberta, luego de que durante varios días circularan rumores sobre su muerte. Debido a su edad, La Gilbertona padeció diversas complicaciones de salud que la mantenían en cama y muy deteriorada.

¿Quién era La Gilbertona?

La Gilbertona fue una creadora de contenido que se convirtió en un ícono de la deiversidad en México. Su figura inspiró memes, videos graciosos y la viralización de sus polémicas declaraciones.

Originaria de Culiacán, cautivó a miles de seguidores a través de videos en las redes sociales, los cuales eran difundidos por diversos personajes que acudían a su domicilio en ocasiones para apoyarla económicamente y otras para pasar un buen rato por su irreverente forma de expresarse ante los demás.

En más de una ocasión habían circulado diversos rumores sobre su fallecimiento, por lo que La Gilbertona salió a desmentir las noticias muy a su estilo.

“Como chi… que ya me morí, la gente que ya me morí y que ya me morí. Aquí estoy ‘altirantelowis’ y les hago una recomendación: que no me mantengan, no me mantengan, no quieran hacer dinero de mí porque estoy más vivo”, decía.

Durante el pasado fin de semana se difundió un video en el que la famosa Gilbertona se despedía de sus seguidores, donde se le miraba en cama y muy cansada.





