Muere el legendario Vinnie Paul, baterista de Pantera

El músico estadounidense Vinnie Paul, batería de los grupos Pantera y Hellyeah, murió este viernes a los 54 años de edad por razones aún desconocidas, informó hoy su familia en redes sociales.

"Vincent Paul Abbott, conocido como Vinnie Paul ha muerto. Paul es mejor conocido por su trabajo como batería en las bandas Pantera y Hellyeah. No hay más detalles disponibles en este momento. La familia pide que se respete su privacidad", señala un escueto comunicado sobre su muerte, ocurrida en Las Vegas, Nevada.

Las reacciones a la muerte del legendario músico consternaron a sus colegas, como el guitarrista Dave Mustaine, quien llamó "héroe del metálico" a Vinnie Paul.

"Acabo de despertar en Bélgica con la noticia de que mi amigo ha muerto. Otro héroe del metálico que se fue muy pronto", afirmó Mustaine en redes sociales.

"Muy triste de enterarme de la muerte de Vinnie Paul. Amaba cuando Pantera hacía con ciertos con nosotros y en años posteriores Vinnie siempre estuvo al frente y el centro de las presentaciones de Kiss. Que descanse en paz. Mis condolencias a su familia", indicó el cantante y guitarrista Paul Stanley, de la banda "Kiss".

Paul, que nació un 11 de marzo en Texas, cofundó en 1981 la banda de heavy metal Pantera junto a los guitarristas, su hermano menor Darrell Lance Abbott, más conocido como Dimebag Darrell -quien tuvo mucha influencia en su vida- y Terry Glaze, el bajista Tommy D. Bradford y el vocalista Donnie Hart.

Al año siguiente Bradford fue sustituido Rex Brown y en 1985 Phil Anselmo se convirtió en el vocalista principal de la banda.

El estilo de glam metal que le destacó en la década de 1980 cambió con la llegada de Anselmo para inclinarse a un estilo más pesado.

En 1990 Pantera publicó su álbum estudio "Cowboys from Hell", que les catapultó a la fama.

A este le siguió, en 1992, "Vulgar Display of Power", considerado uno de los discos pioneros del groove metal. Para el 1994, cuando publican "Far Beyond Driven", Pantera es ya considerada la responsable de "mantener con vida" al heavy metal en una década en la que se imponían el grunge y el rock alternativo.

Con la ruptura de Pantera, precedido por problemas entre sus integrantes, los hermanos formaron la banda Damegeplan, que llegó a grabar un disco, New Found Power, que publicaron en febrero de 2004 pero, en diciembre de ese año, su hermano fue asesinado por un fanático en Ohio durante la presentación del grupo.

La banda se desintegró poco después y Paul no estaba seguro de querer volver a un escenario pero, en 2006 se unió a la banda de Hellyeah, integrada por músicos de diversas bandas de heavy metal.