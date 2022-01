Muestran el sexo sin pudor

La secuela de Sexo, pudor y lágrimas estrena 23 años después, tiempo durante e cual las relaciones humanas han cambiado. Los roles de género no son los mismos y la sexualidad se ha vuelto más diversa. Ese ha sido el objetivo que Alonso Íñiguez, director del filme, quiso plasmar en esta segunda parte.

“Tuve que hacer un ejercicio de pensar qué significa el sexo, el pudor, las lágrimas y el amor hoy en día. Creo que vi la primera película más de 20 veces para estudiar qué estaban haciendo los personajes, la concepción y las cosas que hablaban, por eso fue la película que fue y la que sigue siendo. Pero, ¿cómo retomar estos temas y traerlos a la actualidad, ver el abanico de posibilidades que existen ahora para poder comunicarse con esas palabras?”.

Sexo, pudor y lágrimas 2 trae de vuelta a Susana Zabaleta, Cecilia Suárez, Mónica Dionne, Victor Huggo Martín y Jorge Salinas, el elenco original –a excepción de Demián Bichir, cuyo personaje muere en la primera entrega–, y ubica a los personajes en tiempos actuales, cuando deben afrontar los problemas del pasado con la madurez que el tiempo y los hijos obligan.

“De entrada no podía creer que Matthhias Ehrenberg –productor de ambas cintas – quería hacer esto. ¡Me parecía que era una locura!”, dijo Cecilia Suárez, en conferencia de prensa. “Al principio dudaba si tenía sentido tocar una historia como ésta, que había sido tan bien recibida, me parecía arriesgado, pero viendo el entusiasmo de todos y lo que esa energía generaba era imposible no ser parte de ella”.

La primera entrega se caracterizó por abordar el sexo sin tabúes, algo que resultó transgresor dentro la sociedad mexicana a finales de siglo. Esta secuela toca otros temas de actualidad, como las relaciones poliamorosas, la homosexualidad y la diversidad en la identidad y expresión de género.

“Creo que es importante interpretar un personaje trans, de manera dignificada, es algo que no se ha hecho en el cine mexicano, por lo menos entregas tan grandes”, señaló Victoria Volkóva, activista LGBT+.

“Eso es súper importante y va a abrir camino para muches, no sólo en cuestión de personas trans, sino en diversidad de personajes, historias contadas desde una perspectiva mucho más humana en vez de una burla o un cliché. Que México sea el diferenciador para esto en Latinoamérica es magnífico”, agregó.

La nueva generación de Sexo, pudor y lágrimas, integrada por Naian González Norvind, José Ángel Bichir, Ximena Romo y Paco Rueda, exploró los contrastes de las relaciones humanas a partir de las experiencias del elenco original con las ideas y propuestas que vivieron durante el rodaje en 2020, antes del Covid.

“Ya que estábamos en el set fue divertido sentirse cobijado por toda esta magia que tiene la película y todas las expectativas, lo que nos contaban que había sido (la película) en su momento. Y fue padre todo lo que nosotros como nueva generación vinimos a contar, a cuestionarnos y a retratar acerca de la relaciones, la sexualidad que ahora es diferente”, dijo Ximena Romo.

Sexo, pudor y lágrimas se volvió un fenómeno de la taquilla mexicana en 1999, recaudando 115 millones de pesos durante las 27 semanas de exhibición que estuvo en cartelera. La segunda parte, que llegará el 4 de febrero a la plataforma de HBO MAX, incluye en su elenco a Naian González Norvind, José Ángel Bichir, Ximena Romo y Paco Rueda.