Una mujer afroamericana será la siguiente agente 007

La actriz negra Lashana Lynch heredará el cargo del Agente 007 en la nueva película de la saga de James Bond, que se está rodando con el actor Daniel Craig como protagonista, según reveló el tabloide británico Daily Mail.

"Hay una escena crucial al principio de la película en la que M (jefa del servicio secreto) dice 'entra, 007', y quien aparece es Lashana, que es negra, bella y mujer", explicó al periódico una fuente interna del rodaje cuya identidad no se ha revelado.

Ver esta publicación en Instagram JA! It’s been real! Lickle more ✊🏾 Una publicación compartida por Lashana Lynch (@lashanalynch) el 10 de May de 2019 a las 3:40 PDT

"Bond todavía es Bond, pero ha sido reemplazado como 007 por esta impresionante mujer", agregó esa fuente.

La entrega número 25 de la saga, que se rueda en Italia y el Reino Unido, comienza cuando el MI6 británico decide volver a llamar a Bond, retirado en Jamaica, para que trate de salvar al mundo de un nuevo villano

007 star Daniel Craig, director Cary Fukunaga and the #Bond25 crew were out in the sunshine today shooting across a number of London locations, including Whitehall, where Daniel filmed a scene with a classic @astonmartin V8, first seen in a Bond film in THE LIVING DAYLIGHTS. pic.twitter.com/rhs13nNeyW — James Bond (@007) June 30, 2019

El tabloide revela que una imagen tomada durante el rodaje muestra a Lynch vestida con un traje de safari similar al que utilizó Roger Moore cuando interpretó a James Bond.

El estreno de Bond 25 se estima que será el 13 de febrero de 2020, en esta parte de la historia incluirá a Lashana como un nuevo personaje que podrá ser acreedora del número de agente de Bond.

Ver esta publicación en Instagram Thank you for the love, Toronto! Una publicación compartida por Lashana Lynch (@lashanalynch) el 7 de Mar de 2019 a las 10:10 PST

Lynch, de 31 años, saltó a la fama con el papel de la piloto Maria Rambeau en la cinta Capitana Marvel, estrenada este año.



La actriz, nacida en Londres, debutó en el cine en el drama Fast Girls (2012) y ha participado desde entonces en series como Silent Witness (2013) y películas como Brotherhood (2016).

||Con información de EFE||