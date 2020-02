Mujeres chingonas siguen de gira nacional

Adela Micha, Susana Zabaleta y Rebecca de Alba también bajarán los brazos. En la conferencia para anunciar el nuevo itinerario de su show Los Mandamientos De Una Mujer Chingona, confirmaron que se unirán a la iniciativa El 9 nadie se mueve. "Quiero ver lo caótico que sería el mundo sin mujeres", dijo Micha.

"Es una gran propuesta, por supuesto no se va a terminar con esto la violencia, pero celebro que estemos hablando y no desapercibido, ni seamos indiferentes a que cada día matan a 11 mujeres en este país", manifestó Zabaleta, quien recordó otros movimientos, como el del voto femenino. "A las mujeres que marchaban porque querían votar por primera vez las metían a la cárcel; yo espero que mi hija pueda decir gracias por esas marchas y que ya no nos maten. Yo hago esto por mi hija, mis nietas. Lo terrible es no hacer nada", agregó la cantante.

Gossip Zabaleta, Micha y De Alba se unen para compartir sus mandamientos

Rebecca de Alba destacó que la presencia de los hombres es imprescindible en este movimiento de mujeres. "En mi Fundación, el 9 de marzo sólo trabajarán los hombres".

Luego de ofrecer 10 fechas en 15 ciudades, Los Mandamientos De Una Mujer Chingona inició un nuevo itinerario por el país el pasado 15 de febrero y se prolongará hasta el 30 de marzo. Aurora Cano escribe y dirige este espectáculo en el que, coincidieron las protagonistas, han descubierto aspectos de sí mismas.

"Agradezco su generosidad de tiempo, de vida", señaló Adela Micha e insistió en que, al unirse al paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo, "quiero ver qué pasa el día después, de qué vamos a estar hablando, qué propuestas surgen".

Los Mandamientos De Una Mujer Chingona se presentará el 27 de marzo en el Pepsi Center de la Ciudad de México y tiene fechas sold out en otras ciudades.