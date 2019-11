Música y sida: I've Got You Under My Skin

La clásica canción de Cole Porter, Te llevo bajo mi piel, en una versión moderna, fue la punta de lanza de un proyecto para recaudar fondos para combatir el VIH/SIDA y los problemas de salud relacionados con este virus: Red Hot, que cumple 30 años y 20 discos

En 1989, Leigh Blake y John Carlin, dos artistas de la escena creativa de Nueva York, se unieron para tratar de hacer algo a favor de la comunidad que estaba siendo devastada por la epidemia del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, el SIDA.

Carlin, un curador, profesor y escritor de arte, buscó a Blake, quien estaba inmersa en el mundo de la música y el cine, para que le ayudara a convencer a su amigo David Byrne para que formara parte del proyecto y sumara a algunos de los mejores músicos y cineastas del mundo.

Así nació el proyecto Red Hot, una organización sin fines de lucro dedicada a combatir el VIH / SIDA a través de la cultura pop. Su misión es crear conciencia y recabar dinero para combatir este mal y los problemas de salud relacionados.

De acuerdo con su página web (redhot.org) el primer proyecto fue el álbum tributo a Cole Porter Red Hot + Blue, que recaudó millones de dólares, ayudó a reducir el estigma en torno al sida en ese momento y apoyó organizaciones y esfuerzos como ACT UP y Treatment Action Group (TAG) que tomó una posición e hizo que el mundo prestara atención y desarrollara medicamentos que permitieran sobrevivir a las personas con sida.

En los últimos 25 años, más de 500 artistas, productores y directores han contribuido a 20 álbumes recopilatorios de música, videos, eventos y medios originales para mantener a las personas pensando en las implicaciones de la epidemia del sida, así como para donar millones a organizaciones de todo el mundo.

Todos quienes participan en alguno de los proyectos (artistas, discográficas, compositores y demás) donan su tiempo, honorarios y regalías; la organización ni pide ni recibe donativos vende sus productos a través de socios comerciales y dona un mínimo del 80% de los ingresos recibidos para apoyar su misión.

Durante los años 90, vender discos era más fácil que ahora que se ha complicado por los cambios en la industria y el auge de la música digital e internet. En números gruesos, Red Hot ha donado casi 15 millones de dólares a más de 100 organizaciones de todo el mundo que luchan contra el VIH / SIDA, centrando sus esfuerzos en actividades radicales innovadoras que poco son atendidas por las donaciones institucionales, como ACT UP, el intercambio de agujas y cuestiones LGBT y afroamericanas a mediados de la década de 1990.

Durante esa década, Red Hot era líder en entretenimiento interactivo digital. El primer sitio web de la compañía presentaba piezas de arte interactivas y juegos. También produjo juegos sexuales más seguros en línea antes de la World Wide Web. Uno de los videos de Red Hot fue uno de los primeros en transmitir en internet. Red Hot también produjo innovadores CD-ROM con animación digital e interacciones como The Beat Experience y Optic Nerve, un catálogo interactivo para una exposición individual del trabajo de David Wojnarowicz.

En esa época, Red Hot también creó aplicaciones interactivas en sus CD, como America Is Dying Slowly, eso permitió a las personas remezclar pistas y acceder a videos exclusivos en sus PC. Red Hot también diseñó y creó uno de los primeros documentales en línea: Red Hot + Africa como compañero del tributo de Fela Kuti Red Hot + Riot. El sitio web presentaba documentales y entrevistas filmadas en Sudáfrica y Nigeria.

1990

Red Hot + Blue

Fue el primer disco lanzado por la organización. Es un tributo a la música de Cole Porter reinterpretada por artistas pop contemporáneos como Sinead O'connor, U2, Annie Lennox, Iggy Pop o Neneh Cherry, entre otros. Es uno de los más exitosos y un proyecto multimedia emblemático, con contribuciones de cineastas, artistas y diseñadores además de músicos.

1992

Red Hot + Dance

El segundo proyecto fue este álbum remix innovador centrado en la música de los clubs que se vieron afectados por la crisis del sida a principios de los 90. Incluía canciones de Madonna, Seal, EMF y tres temas originales aportados por George Michael, incluido el éxito "Too Funky". El álbum presentó una portada de Keith Haring.

Dance también fue un programa de televisión dirigido por Mark Pellington visto en MTV en los Estados Unidos y en todo el mundo. El programa contó con entrevistas con jóvenes afectados por la crisis del SIDA, así como con profesionales médicos y artistas musicales conocidos.

1996

Red Hot + Rio

Con este disco se inició una serie de proyectos centrados en la música y la cultura de América del Sur, así como para recaudar dinero y crear conciencia para combatir la epidemia de VIH / SIDA en esa parte del mundo.

El éxito del álbum vino de un equilibrio entre las canciones clásicas de Tom Jobim y los contagiosos ritmos de Bossa Nova con música electrónica moderna. Era la primera vez que alguien los conectaba. La combinación tuvo un gran impacto en la música brasileña en los últimos veinte años. Tanto es así que Red Hot hizo un seguimiento, Rio2, (2011) que se centró en el movimiento Tropicalia y algunos de sus grandes artistas como Caetano Veloso y Gilberto Gil.

Artistas discográficos brasileños como Jobim, Astrud Gilberto y Gilberto Gil se encuentran entre los contribuyentes al proyecto. Junto con ellos, muchos artistas contemporáneos de la música pop aparecen en este lanzamiento, incluidos Incognito, David Byrne, Sting y PM Dawn.

1997

Silencio = Muerte: Red Hot + Latin

Ahora el foco de atención fueron las comunidades latinas en los Estados Unidos y América del Sur afectadas por el VIH/SIDA. Continuó su tradición de producir grandes colaboraciones inesperadas como Los Lobos + Money Mark, Los Fabulosos Cadillacs + Fishbone y Cafe Tacuba + David Byrne. El álbum también mezcló elementos de hip hop y rock con artistas clásicos como Ruben Blades y Melissa Etheridge.

2001

Red Hot + Indigo

Por problemas con la disquera este es uno de los lanzamientos de Red Hot menos conocidos y disponibles. Sin embargo, fue un éxito musical estelar con pistas increíbles de Black Star (Mos Def y Talib Kweli) que colaboraron con Ron Carter, Medeski Martin & Wood, Mary J. Blige, Terry Callier, Kenny Burrell y The Roots. Se trata de un álbum homenaje a Duke Ellington.

2014

Red Hot + Bach

La idea era reinventar Bach para el siglo XXI en términos de grabación de música, pero también experimentar a través de una aplicación que permitía crear imágenes visuales y explorar capas de la música.

La aplicación también presentó un video en vivo de la grabación de Kronos Quartet en la máquina de cilindros de cera ideada por Thomas Edison en el primer estudio de grabación comercial del mundo en su fábrica en West Orange, NJ.

La grabación fue capturada en cera, así como en un torno de 78 rpm, cinta analógica y ProTools; y las personas pueden alternar entre estos cuatro tipos diferentes de grabación de sonido mientras ven tocar a Kronos.

La aplicación para iPad se ha descargado más de 100 mil veces. Es un homenaje del siglo XXI a Bach que utiliza la interacción para permitir a los oyentes visualizar música, así como interactuar y explorar capas que componen las composiciones y grabaciones generales.

2020

T-POP EP

¡Este disco saldrá al mercado el próximo año y celebra el movimiento LGBTQ + de Taiwán y su vibrante comunidad de artistas y aliados queer, Red Hot se une a ellos para celebrar la histórica decisión del matrimonio igualitario en Taiwán!

T-Pop (Pop taiwanés) muestra la enorme variedad de talentos musicales de Taiwán, infundiendo a la perfección la producción moderna con influencias mandarinas e indígenas.

Al igual que la exportación más famosa de Taiwán, Bubble Tea, T-Pop promete ser dulce e internacional.

Cómo funciona Red Hot

Red Hot ocasionalmente produce campañas de sensibilización y multimedia para promover su misión y apoyar la innovación social y creativa. A principios de los 90 hubo una campaña de carteles callejeros con parejas homosexuales, lesbianas y heterosexuales fotografiadas por Steven Meisel, Steven Klein y Bruce Weber. Además de un video corto relacionado con la campaña de PSA dirigida por Lance Acord. Todos los programas de video de Red Hot también tenían elementos de PSA que se mostraron en MTV, VH-1, PBS, Bravo, Channel 4, BBC, Canal Plus y otros medios dirigidos a audiencias afectadas por el VIH / SIDA.

Red Hot fue iniciada por...

Red Hot + Blue se convirtió en un hito al usar la cultura popular para recaudar dinero y concienciar para combatir el SIDA, así como popularizó el álbum tributo al usar la música de Cole Porter para unir a las generaciones y hablar sobre el amor y la pérdida a través de la belleza y la emoción.

Los millones recaudados ayudaron a cambiar la cara de la epidemia, particularmente al apoyar a ACT UP y TAG, cuyos héroes activistas ayudan a llevar los medicamentos al mercado que permiten a las personas vivir con el VIH.

Blake y Carlin siguieron a Blue con un álbum pionero de DJ / remix, Red Hot + Dance, centrado en los niños del club más afectados por el SIDA.

El álbum también presentó tres pistas originales exclusivas de George Michael, incluyendo el éxito global "Too Funky". El programa de televisión fue dirigido por Mark Pellington y combinó el rendimiento con entrevistas contundentes.

A mediados de la década de 1990, otras personas se unieron a Red Hot para ayudar a producir una amplia variedad de álbumes.

Paul Heck y Chris Mundy trabajaron en el influyente "No Alternative", y Paul se quedó para trabajar en una serie de proyectos increíbles; Earle Sebastian aportó su talento a la obra maestra del jazz hip hop "Stolen Moments: Red Hot + Cool"; Grace Miguel ayudó a concientizar sobre el SIDA a la comunidad de Hip Hop, contra viento y marea, con "America's Dying Slowly"; Brian Hanna y Kathy Mattea hicieron lo mismo para Country; y Beco Dranoff y Andres Levin comenzaron una serie de proyectos enfocados en Brasil y América Latina con "Red Hot + Rio".

En este punto, Blake dejó Red Hot para expandir su trabajo humanitario con campañas brillantes como "No es nada más que una cosa" y "What's Going On" y cofundó Keep A Child Alive con Alicia Keys, ahorrando y mejorando millones de vidas. Carlin continuó dirigiendo Red Hot junto con la emblemática compañía de diseño digital que cofundó, Funny Garbage ( www.funnygarbage.com ); además de continuar agregando arte a la mezcla con proyectos como "The Beat Experience", un documental de una hora y CD-ROM, que fue el primer catálogo de exhibición interactiva publicado por el Museo de Arte Americano de Whitney.

Disturbios

A fines de la década de 1990, el modelo económico de Red Hot de vender álbumes para recaudar dinero comenzó a desacelerarse debido a los cambios en la industria de la música, como la consolidación del formato de radio en última instancia, el intercambio de archivos y el cambio de paradigma traído por lo digital.

Por lo tanto, Red Hot cambió para utilizar su plataforma para continuar creando conciencia sobre la epidemia de SIDA mientras continuaba devastando el Sur Global, particularmente en África.

Nos centramos en la música y el activismo de Fela Kuti en el álbum Red Hot + Riot, así como en aprovechar los medios digitales para crear un innovador documental en línea sobre el SIDA en África, incluidas entrevistas con personas afectadas en Sudáfrica y Nigeria. Carlin continuó su trabajo en el mundo del arte, comisariando la histórica exposición "Masters of American Comics" en el Hammer and Museum of Contemporary Art en LA ( https://vimeo.com/266301460 ), así como el documental más reciente de PBS sobre American Arte, "Imaginando América": ( https://vimeo.com/266194842 )

Al principio, Red Hot detuvo la mayor parte de su producción y consideró terminar su misión. Pero gracias a la buena fortuna, Aaron Dessner, miembro clave de la banda The National, estaba trabajando en la empresa de diseño digital con fines de lucro de Carlin.

Cuando se fue y The National conquistó el mundo, él y su hermano Bryce trabajaron con Red Hot para producir la innovadora compilación de indie rock "Dark Was The Night".

El álbum fue un éxito y revivió las actividades y el buen trabajo de Red Hot. Esto condujo a un tributo al influyente músico Arthur Russell, quien murió por causas relacionadas con el SIDA en 1992, producido por Heck con Dustin Reid; una secuela de Red Hot + Rio, y una innovadora aplicación para iPad y un álbum relacionado que reimagina la música de Bach, gracias al apoyo del National Endowment for the Arts.

Finalmente, el cuarto de siglo de gran música de Red Hot por una buena causa llegó a su fin con el tributo de Grateful Dead, "Day of the Dead", que los Dessner produjeron como un seguimiento inspirado de "Dark Was The Night".