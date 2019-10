Arath de la Torre y Alberto Miramontes encabezan nuevo Sugar el Musical

Cassandra Sánchez Navarro saca la casta de abolengo artístico al estrenar Sugar el musical, respaldada por los exponentes de la comedia, Alberto Miramontes y Arath de la Torre, quienes al vestirse de mujeres-musicas, dejan atrás lo grotesco de emular a féminas para convertirse en la dupla-estrella de la comicidad, dejando atrás los egos y la competencia en el escenario.

A 44 años de su primigenia temporada y con la adaptación en español de Enrique Guzmán de esta obra de Broadway, es en el Teatro Insurgentes que se repite el libreto en el que Arath, Josefina y Ariel, Dafne; se convierten en empleadas de una orquesta femenina dirigida por Marisol del Olmo, Suzy; para esconderse de ser perseguidos por el matón Spats Palazzo y sus secuaces.

De esta producción teatral en la que también actúan Benito Castro con el papel del millonario Osgood Fielding Jr., bajo la dirección Anahí Allué, desde los primeros minutos que se abre el telón se muestra claramente la majestuosidad en su escenografía, cambios de vestuario y por supuesto un caudal de canciones interpretadas y bailadas como con la que arranca con Cuando conoces a un hombre en Chicago y Vagabundos sin dinero, aún vestidos de hombres, los comediantes Josefina y Dafne.

Entre amigos, familiares y medios de comunicación, se captó a un elenco por demás compenetrado y respaldando codo a codo a Cassandra Sánchez Navarro como Sugar Kane, una hermosa mujer de cabellera rubia, sensual, con dos defectos, es consumidora de grandes litros de licor como una cazadora de hombres millonarios. Y no obstante, quienes le hacen perder la cabeza son los saxofonistas, que acaban abandonándola y hasta le quedan a deber dinero.

A lo largo de poco más de dos horas con un intermedio se escuchan poco más de 15 canciones bailadas, con una coreografía por demás a la altura de las grandes producciones como el hecho de la escenografía traída de Argentina de compañía homóloga que mantuvo durante dos años en cartelera a Sugar el musical.

Previo a dar la función y sin que dejen de tomar clases de vocalización, Ariel Miramontes quien ha dejado en el baúl a Albertano a quien le han pedido para una extensa gira por Estados Unidos, bajo la supervisión de Alejandro Gou, que la hará en un receso prolongado a posteriori de Sugar el musical, confía que:

“En México el actor que se viste de mujer con el antecedente que lo ha hecho Gonzalo Vega o Héctor Suárez, ya no es un desafío sino una necesidad en nosotros como artistas”.

Luego de decir que “compadecemos a las mujeres y las debemos de tener un altar, porqué cómo salen callos con las zapatillas nuevas, qué caray!”, reconoce el actor comediante de Nosotros los guapos.

Cassandra Sánchez Navarro, reconoció que ante cualquier público, llámese familiares, amigos o seguidores, “me ponen igual de nerviosa, porque si conocen a mi familia, ellos son muy honestos con sus opiniones. Entonces en ellos tengo a los máximos críticos. Entonces más que nerviosa estoy e mocionada ya gradecida con la vida con este momento. Entonces me estaría metiendo mi propio pie, sino estuviera relajada y como duro y a la cabeza. Estoy muy enfocada, ya estudiamos esto, ya ensayamos y estamos preparados”.

Y ante, la pregunta que Sugar fue pensado en Marilyn Monroe, confiesa Cassandra: “Pues yo tengo algo de Marilyn, aunque no lo pueda aceptar, porque me dicen que tengo ese algo sensual que ella tenía, pero especialmente en este personaje me está aflorando y que todo el tiempo está a flor de piel”.

Como Sugar tendrá 11 cambios de ropas que combinarán con su corta cabellera rizada y que no le teme a cantar porque los géneros que interpreta son jazz, blues, soul, funk. Aunque para mí, la real dificultad ha sido cantar y bailar al mismo tiempo.

Arath de la Torre, quien está en televisión con su programa de comedia Simón dice, que a cuatro funciones previas festejando sus 27 años de trayectoria, “los nervios han desaparecido con las respuestas favorables del público, los que ya están superados y estas representaciones son muy bonitas porque ellos como público nos apoyan y celebran con nosotros esta fiesta que está dentro de mi carrera”.

Y sostiene: “me siento muy confiado porque ya tuvimos que aprender y repasar lo que vamos a escenificar cada noche gracias a la directriz de Anahí. Nuestro objetivo es hacer reír y hasta bailando lo hemos logrado. Hay piezas que nos dieron carta libre para montarlas y como somos actores de comedia, nos quedaron bien. Me siento apoyado y estoy con lo mejor de lo mejor”.

Reconoce Arath que “desde los ensayos he bajado dos tallas en mi cuerpo y está bien; porque me estoy poniendo en forma y seguiré bajando porque tenemos 6 funciones previas”.

Y recordó: “para estar en este teatro Insurgentes antes hice muchos castings y ahora puedo decir que el destino me lleva a esta obra correcta como al tiempo correcto y mejor comedia que puedo estar a lado de Ariel con nuestras edades precisas y facultades. Yo siempre voy para adelante y ese sueño lo tomo como viene y lo he tomado con serenidad, responsabilidad y con una madurez más grande en el escenario y con el reconocimiento del público y mi trabajo debe de ser excelente y no en la perfección”, indica.

Sugar el musical en el Teatro Insurgentes con la adaptación en español de Enrique Guzmán y dirección de Anahí Allué.