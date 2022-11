My Chemical Romance, el reencuentro más emotivo del Corona Capital

El 11 de septiembre del 2001, dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en el World Trade Center de Nueva York. Durante la catástrofe, el cielo enrojeció y se llenó de cenizas, la gente gritó y corrió errática, los medios de comunicación se llenaron de estruendo y preocupación. Después, con todo el mundo al tanto de los acontecimientos, se activó una alarma que, sin saberlo, se convertiría en el sonido oficial de ese momento desolador en el que uno mira la tragedia a los ojos y anhela un mejor futuro.

En el escenario Corona del Autódromo Hermanos Rodríguez, el viernes 18 de noviembre, en punto de las 23:30 horas, esa alarma volvió a sonar. La pantalla proyectó una ciudad en llamas y el escenario se tiñó de rojo. Estábamos por presenciar el regreso de My Chemical Romance (MCR) después de seis años de separación, y es que MCR es una banda que nació como consecuencia directa de la caída de las Torres Gemelas. Gerard Way, el vocalista y fundador fue testigo de los acontecimientos, y decidió juntarse con Matt Pelissier para componer lo que sería la primera canción del grupo: Skylines and Turnstiles, inspirada en el 11 de Septiembre.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Cuando la alarma se detuvo, un chispazo de luz nos mostró a los integrantes de la banda que se iluminaron poco a poco en el escenario. Gerard Way, el último en aparecer, entró al espacio alzando el puño en el aire, vestido de caballero medieval con sangre escurriendo de la boca. Así, tras gritos y suposiciones sobre si el traje se trataba de un vampiro antiguo o un homenaje a Juana de Arco, fue como comenzó no sólo la presentación más esperada del Corona Capital, sino también el reencuentro entero de una generación que no se había sentido acompañada en años.

Más de 85 mil personas vestidas de negro, con pantalones entubados y sombras oscuras, coreamos The Fundations of Decay que no hizo más que preparar al público para un viaje en el tiempo. Al coro de I´m Not Okay, Boy Division y The Ghost Of You, los asistentes nos convertimos en una telaraña de melancolía que no hacía más que revolverse en cada grito que se ahogaba entre el público.

Teenagers fue el clímax del show, ya que nos recordó que hemos crecido junto a esa banda y que junto a ella sobrellevamos nuestra adolescencia y emociones más profundas.

La historia de My Chemical Romance comenzó como la consecuencia de un suceso histórico y este concierto terminó como una presentación que por sí misma marcará la historia del Corona Capital y de los reencuentros musicales postpandémicos de la última era, ya que no todas las bandas de rock pueden presumir ser la voz de una generación entera.

Los asistentes fuimos, en su mayoría, personas entre 20 y 30 años que vivimos la llegada del año 2000 acompañados por su música. Ese año que contuvo la desolación de las guerras silenciosas que se dieron por todo el mundo, la llegada de la era digital y el brote del individualismo, fue la causa del nacimiento de última tribu urbana que se autopercibió como tal: los emos.

Emo, la esencia lingüística simple y cortada de una palabra que escucharíamos constantemente al momento de describirnos: demasiado “emocionales.” Pues la generación que atravesó la década emo, fue una consecuencia rebelde y directa a la desconexión emocional que nos planteaban los medios digitales y el consumismo.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Fue la nostalgia sí, pero en general la aceptación total de todo el espectro emocional y el rechazo al bloqueo sentimental, lo que llevó a toda una generación a abrazar la euforia del momento en el que sonó la primera nota del piano en Welcome to the Black Parade, en el que millones de celulares se encendieron formando una galaxia oscura de miles de estrellas.

Este concierto fue un viaje en el tiempo que nos recordó no sólo que los años pasan, sino también que los adultos seguimos albergando esas emociones intensas que teníamos escuchando rock cuando adolescentes. Cancer, Sleep, Famous Last Words y Yesterday fueron las últimas canciones que dieron fin al show.

Entre euforia, rímeles, delineadores corridos, gritos, desmayos y suspiros, My Chemical Romance lideró este gran desfile que fue el reencuentro, musicalizando el cierre no sólo de un concierto, sino de una década entera. Y al coro de su canción más famosa, todo el autódromo cantó “I am not afraid to keep on living, I am not afraid to walk this world alone”, pues esos adolescentes solos e incomprendidos que un día fuimos, al fin nos hicimos compañía gracias al poder de la música.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México









