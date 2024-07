Nace Tessa, hija de Paola Dalay y José Eduardo Derbez

Paola Dalay dio a conocer el nacimiento de Tessa, su hija con José Eduardo Derbez, por medio de un video en redes sociales.

En su cuenta de Instagram (@paodalay_2203) Paola compartió un video en el que se ve como sostiene el pequeño pie de su hija y otra donde se ve la mano de la bebé en su pecho.

Con la publicación, confirmó que su hija recibirá el nombre de Tessa y que nació este 30 de junio a las 10:44 horas, momento que calificó como en el que “nació el amor de nuestras vidas. Papá y yo te amamos con todo el corazón”.

De igual forma, en sus historias agradeció a todos por los buenos mensajes: “Gracias por todos sus mensajes tan bonitos, los estoy leyendo todos y poco a poco los iré contestando. Estamos tan felices”.

Paola también compartió la noticia por medio de su canal de difusión de Instagram, una sección de la aplicación en donde puede comunicarse de manera más directa a sus seguidores.

“Pues nuestra princesa ya nació, no saben lo felices que estamos, moríamos por conocerla”, escribió, en un mensaje que ya tiene más de tres mil reacciones.

De momento José Eduardo Derbez no ha compartido nada sobre el nacimiento de su hija Tessa, pero se espera que pronto lo haga al manejar de manera diferente sus cuentas a como lo hace su esposa Paola.

José Eduardo Derbez y su relación con Paola Dalay

Fue en 2020 cuando la historia de amor entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay comenzó después de que José Eduardo decidiera responder una historia de la modelo en sus redes sociales.

Ese primer paso del actor funcionó como el inicio para que ambos se conocieran sin importar la diferencia de edad, debido a que Derbez es 10 años mayor que Paola, al conocerse cuando ella tenía 20 años.

“Su fan no era, pero sí lo ubicaba, todo empezó porque me contestó una historia y ya de ahí empezamos a hablar. (Me sentí) súper nerviosa y emocionada porque jamás pensé en conocerlo y menos ser su novia”, comentó Paola en una entrevista.

Fue en enero de este 2024 cuando la pareja decidió dar a conocer que serían papás y desde entonces decidieron compartir detalles del proceso y confesaron que sería en los meses de junio o julio cuando su bebé llegaría al mundo.

Recibieron en su momento algunas críticas debido a que José Eduardo y Paola decidieron realizar baby showers separados con sus respectivas familias, además de convivir en uno con Eugenio Derbez y en otro con Victoria Ruffo para evitar que ambas figuras del espectáculo se encontraran.

De igual forma, dieron a conocer el sexo del bebé en un video en YouTube en el canal de José Eduardo Derbez en donde compartieron el momento en el que leyeron los resultados de los análisis clínicos y supieron que sería una niña.





