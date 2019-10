Nacho deja el romanticismo y se diversifica en disco solista Uno

Aunque el camino de Nacho siempre ha estado marcado por el éxito, uno de sus grandes retos ha sido el tener que reinventarse en una industria en la que los temas más recurrentes no son precisamente los de corte romántico, como él mismo se caracteriza.

“A mí me ha tocado transformarme muchísimo porque yo soy muy romántico y lamentablemente el romanticismo en este momento no es el contenido que más se está utilizando en este género, me ha tocado aprender un poquito más, a diversificarme y buscar otros tópicos de qué hablar”, cuanta Nacho en entrevista para El Sol de México.

El cantante ha abierto su mente y ha buscado diversificar los temas que quiere tratar. “No es que haya transformado lo que en esencia soy, pero siento que hoy soy más amplio en cuestión de tópicos y de ritmos y que esa necesidad de mutar y transformar un poquito lo que yo hago pues me ha hecho mejor artista”, reflexiona.

Sin embargo, explica que la transformación también corresponde a los temas a los que la gente quiere escuchar. “No es casualidad que una balada mía haga 4.5 millones de views, mientras que si hago un reguetón que habla de sexo tenga más de 100 millones, no es culpa mía al final la música es pasión y es gusto, pero para muchos de nosotros que tenemos familia y que tomamos esto como un trabajo pues también es un negocio”.

SUS TRES ETAPAS

Nacho despegó su carrera artística con el dúo Chyno y Nacho y ambos conocieron la fama como pioneros de la música urbana, con éxitos como Tu angelito y Mi niña bonita. Tras su separación, Nacho comenzó a trabajar en solitario y poco a poco fue construyendo lo que hoy ha devenido en Uno, su primera producción material como solista que cuenta con 21 canciones .

“Se llama Uno porque se me ocurrió hacer una serie que representara tres etapas distintas de mi vida, esta primera estuvo llena muchos cambios y contrastes sentimentales, de ilusión y desilusión, alegría y de frustraciones, fue un torbellino de emociones que creo que se nota en el álbum y ya estoy trabajando en el Dos”.

En el disco se pueden escuchar sus primeros éxitos como solista entre los que destacan Casualidad con Ozuna, Déjalo con Manuel Turizo y No te vas, al lado de Wisin y Noriel. “Tenía la decisión de agarrar esos sencillos que representan mi repertorio fuerte como solista y después dije mejor las meto como un bonustrack, pero con mínimo 11 canciones nuevas para que la gente escuchara un disco completamente nuevo”, explica el cantante.

ACTIVISTA POLÍTICO, PERO NO EN LA MÚSICA

El cantante se ha caracterizado por expresar sus opiniones políticas con respecto a lo que sucede en su país de origen, y ha sido caracterizado en numerosas ocasiones como un activista, sin embargo, asegura que su lucha siempre ha sido como ciudadano más no como artista.

Aunque ha participado en canciones en apoyo al pueblo venezolano, no tiene en mente cambiar su música a un género más social.



“Los tiempos de crisis sacan lo peor y lo mejor de la humanidad y el que tiene la disposición de siempre encontrar una mejor versión de sí mismo va a encontrar lo mejor en tiempos difíciles”, explica.

Mientras tanto el cantante espera mostrar su colaboración con Sebastian Yatra y con Yandel para fin de año y se confiesa feliz de regresar a su país.

“Soy un poco inquieto sobretodo laboralmente decidí hacer algo nuevo y fue ir a cantar a mi país después de más de 3 años sin poder hacer conciertos en Venezuela” finaliza.