Nadia homenajea a los grandes intérpretes

Nadia, conductora del programa sabatino de ABC Radio en cadena nacional Nadia Música, en su faceta de solista espera concretar en el 2020 su décima producción bajo la realización del productor Rudy Pérez con canciones inéditas de la ex académica, pues ya tuvo un acercamiento con el cubano-estadounidense, como lo declaró a El Sol de México en su paso por la alfombra Roja de los LMS Billboards México 2019 en la Arena Ciudad de México.

“Para mi nuevo disco, he estado componiendo e inspirándome de la vida, porque soy mujer de retos, no me rindo ante nada. Soy cantante, conductora de radio, locutora. Y mi propósito d el 2020 es muy grande. Lanzar mi décima producción en mi carrera musical y lo haré como artista independiente, pero sobre todo decidirme entre los productores que me apoyen es difícil. Aunque con Rudy Pérez que lo conocí en los Premios Aida, me dio muchos ánimos, porque le encantó mi interpretación, que lo inspiro en lo que hago y que en un futuro si le gustaría trabajar conmigo. Con esas palabras me dio mucha ilusión. Él le ha producido a Beyoncé, Christina Aguilera y Alejandro Fernández”.

Mientras, anunció que acaba de estrenar su Concierto Homenaje a los Grandes como son José José, Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez. Añadió qué en relación a las interpretaciones de El Príncipe de la Canción, tuvo que estudiarlas bastante bien y por largo tiempo, debido al grado de dificultad que implica interpretarlas.

No dejes de escucharla en Nadia Música cada sábado a las 10 de la mañana en cadena nacional con homólogos invitados durante 60 minutos al aire en 11 estaciones de las 24 que conforman ABC Radio en el cuadrante 760 AM.