Naomi Scott se convierte en un ángel de Charlie

Naomi Scott pasó de ser la Power Ranger rosa en la cinta que se estrenó en 2017 a interpretar a Jasmine en el live-action de Aladdín , producción de Disney que llegará a salas el próximo viernes 24 de mayo.

Ambos personajes con gran fuerza y personalidad han formado un camino para que la actriz pueda dar vida ahora a Elena Houghlin en el reboot de Los Ángeles de Charlie que protagoniza junto a Kristen Stewart y Ella Balinska.

“Siempre gravito entre mujeres que tienen su propia historia. Y es que en vez de querer cambiar el tipo de mujeres que queremos ver en pantalla, me parece más importante que ellas sean el centro narrativo de la historia y no sólo estén al servicio de alguien más, que tenga su propio viaje; y así ha sido hasta ahora con los personajes que yo he hecho”, comentó la actriz en entrevista con El Sol de México .

La británica de 26 años considera que el reboot de Los Ángeles de Charlie , que estrenará el 25 de octubre, es un claro ejemplo de ello. “Es una película sobre mujeres en su trabajo, no se enfoca en asuntos personales, sino en su desempeño profesional y eso me encanta”.

Esta coincidencia se potencia con su papel como Jasmine en el live-action de Aladdín , pues considera que esta nueva versión profundiza y humaniza a los personajes que se popularizaron en la versión animada de 1992.

“Obviamente es una historia icónica, y eso me honra porque cada vez confirmo más el impacto que esa película tuvo en generaciones. Y pienso que ahora nosotros podemos inspirar a la siguiente generación, lo cual me parece un honor”.

Naomi Scott recordó el trabajo que realizó con el actor mexicano Luis Gerardo Méndez en Los Ángeles de Charlie , de quien se llevó una muy grata impresión.

“¡Oh, por Dios, él es impactante! Cuando entraba al set y filmaba su escena todas nos quedábamos con la boca abierta”. Scott menciona que el desempeño del protagonista de Nosotros los nobles y Club de cuervos fue tal que “llegó al punto donde Elizabeth Banks (la directora) estaba tratando de agregarle escenas porque nos parecía tan divertido, tan perfecto”.

Y aunque confesó que antes de esta película no conocía al mexicano, despuésd e la filmación quiere que Méndez regrese para una secuela. “Yo pensaba ‘Si hacemos otra película lo necesitamos’, su personaje es lo máximo. Y honestamente es tan brillante en la película… ya lo verán”.