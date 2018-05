Natalia Beristain será la encargada de dirigir la serie "El secreto de Selena"

Ya es oficial que Natalia Beristain será la encargada de dirigir El secreto de Selena, serie protagonizada por Maya Zapata sobre la vida de la cantante de Tex-Mex. Así lo confirmó la misma directora quien recientemente participó en la filmación de la serie de Luis Miguel.



“Me invitaron y dije que sí. Los productores me pidieron mi material, me propusieron que empezara a dirigir, así es que conocí el proyecto, me interesó el equipo, el cast y arranco ya esta semana”, señaló la realizadora que ahora está nominada a los Premios Ariel por su trabajo como directora en la cinta Los Adioses, que retrata la vida de Rosario Castellanos.



La directora adelantó que esta producción basada en el libro homónimo de María Celeste Arrarás no será una serie biográfica como las que se acostumbran actualmente, pues tendrá un estilo más oscuro y dramático visto desde el asesinato de Selena en 1995.



“Es más como una especie de (estilo) policiaco que gira alrededor de su muerte. No es un biopic como la de Luis Miguel que te cuenta la historia de cómo empieza esta figura y cómo se convierte en lo que es. Esto está centrado en un momento muy específico de la vida de Selena”, destacó sobre este proyecto que se verá en TNT a finales de año.



Beristain confiesa que su acercamiento con la cantante es “totalmente musical, pues Selena murió cuando yo era muy chiquita. Aun así tengo esa conexión fiestera con ella y claro que me parece una lástima que nos haya dejado tan pronto”, dice la cineasta que después de este trabajo dirigirá otra serie biográfica, aunque sin dar más detalles adelantó no será sobre una figura del ámbito musical.



Natalia debutó con su ópera prima No quiero dormir sola, protagonizada por Mariana Gajá y Adriana Roel, y escrita por ella misma en 2012. La cinta fue nominada a cinco Premios Ariel y se llevó uno a Mejor Actriz. Además ese año fue reconocida como Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Morelia.