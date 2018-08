Natalia Cordova-Buckley da vida a Yo-Yo Rodríguez en la serie Marvel´s Agents of S.H.I.E.L.D

Justo cuando estaba tomando una pausa laboral para recuperar energía y volver a enfrentar ese duro mundo que viven a diario muchos actores en Hollywood, en el que las audiciones y los rechazos están a la orden del día, la actriz mexicana Natalia Cordova-Buckley encontró en su camino a Elena Rodríguez, también conocida como Yo-Yo, el personaje al que da vida en la serie Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.



Pareciera que el destino le tenía reservado ser la primera superheroína latina, ajena a este universo, guardaba un vínculo casi invisible a través de su abuelo, el actor Pancho Córdova, quien era un fanático y coleccionista de cómics.

“Mi abuelo era adicto a los cómics, se gastaba todo su dinero en eso, entonces mi abuela se encabronaba y mi papá y mis tías también, porque gastaba de más. Mi abuelo murió cuando yo tenía siete años de edad, muchos años después yo llego a Hollywood y en la lucha me toca ser la primera superhéroe latina, yo siempre he creído que mi abuelo me ve y guía mi carrera desde allá arriba”, relata Natalia en una conferencia telefónica.

La actriz de 35 años, explica que se siente privilegiada al tener un trabajo en el que pueda representar la idea de mujer con la que siempre se ha identificado.

“La industria ha sido contagiada con el patriarcado y le ha dado al hombre más oportunidades, para mí es una bendición y estoy agradecida de poderle decir a muchas niñas que una mujer no tiene que elegir entre ser amada y ser fuerte, podemos ser las dos, podemos ser aceptadas al ser mujeres independientes y que ven por sí mismas”.

En la serie, Natalia da vida a Yo-Yo, la hija puertorriqueña de Griffin, y cuyo poder es moverse a una super velocidad.

“Para mí ha sido un honor no sólo ser parte de este universo, sino darle a las niñas la representación de mujer que yo anhelé cuando era pequeña, tener una independencia y empoderamiento propio, y a partir de ahí servir al otro”.

La mexicana, que en el país participó en series como Los simuladores, Los Minondo y Bienes raíces, señala que es muy importante que con su personaje se rompa el estereotipo con el que Hollywood ha enmarcado por años a las actrices latinas como “la cachonda, la sexy o la muchacha que ayuda en casa”.

De su personaje, Natalia rescata su personalidad humanitaria, dadivosa y compasiva.“Elena es una mujer increíble, me ha dejado una enorme fortaleza en mí misma. Me he dado cuenta que hay que vernos en el otro, darle valor a la vida de los demás”, reveló.