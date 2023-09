Natalia Jiménez celebra su primer Auditorio Nacional como solista: lo soñaba desde hace mucho tiempo

Al ver su nombre en la marquesina del Coloso de Reforma la noche de este domingo, no pudo evitar el llanto; inclusive, sobre el escenario, al ver el recinto totalmente lleno, agradeció entre lágrimas.

“Buenas noches, Auditorio Nacional. ¿Cuántos años he soñado con decir eso sola aquí arriba?, bueno estoy con mi equipo de músicos que me han acompañado, pero es la primera vez que está solito mi nombre en la marquesina, eso se siente tan increíble”, afirmó Jiménez sobre el entarimado.

Te puede interesar: Natalia Jiménez encontró sentido a su vida en el regional mexicano

“Quiero que sepan que los he tenido abandonados estos años, pero dentro de poco les contaré por qué, no ha sido por gusto ni decisión propia. Este es mi país y mi ciudad, es mi casa. Es un sueño que he tenido desde hace mucho tiempo y estar con ustedes aquí es maravilloso”, agregó.

Con un vestido entallado color blanco, lleno de cristalería y acompañado de una capa con plumas en los bordes fue como la española de 42 años salió al escenario para interpretar temas como “¿Dónde irán?” y “Que te quería”, dando inicio a su Antología, 20 Años Tour.

La cantante española @NataliaJimenez cumple su sueño de presentarse en el Auditorio Nacional como solista. 🎤 pic.twitter.com/dyeNSZTrCE — El Sol de México (@elsolde_mexico) September 4, 2023

“Niña”, “Perdición” y “Tu peor error” fueron las canciones iniciales que complementaron su primera etapa, como parte del recorrido de sus dos décadas de trayectoria.

Sin duda, su pasado con el grupo La Quinta Estación es uno de los que más se enorgullece, sobre todo porque los mexicanos formaron parte de muchos de los éxitos de canciones; ejemplo de ello fueron “Algo más”, “Daría” y “Me muero”, con éste último, nuevamente la anfitriona derramó algunas lágrimas.

Después llegó la parte acústica, donde la cantante se cambió de ropa y ahora lució un vestido beige con botas blancas.

En esta faceta interpretó canciones como “La frase tonta”, “Tan sólo tú” que lanzó junto a Franco de Vita, “Lo mejor de mi vida eres tú” a dueto con Ricky Martin, el cover de “El color de tus ojos” y cerró con su éxito “Creo en mí”.

Foto: Adrián Vázquez /El Sol de México

“No sé qué decirles, cada canción que pasa y aplausos que me dan, mi corazón se hace más grande. No voy a olvidar esta noche nunca.

“Ustedes seguramente irán a muchos conciertos y yo doy muchos conciertos, pero este es uno de esos que no se olvidan. Están siendo parte especial en mi vida, gracias por pagar un boleto y venir a verme, me han hecho la vida”, expresó.

A pesar de haber nacido en Madrid, España, nuestro país se ha convertido en el hogar de Jiménez. Y, para demostrar su amor a México, la artista hizo un espacio para invitar al Mariachi Sensacional, quienes la acompañaron en los temas compuestos por Juan Gabriel.

Gossip Estrena Yo soy Omar Chaparro en el Metropólitan

“Costumbres”, “Te lo pido por favor”, “Ya lo sé que tú te vas” y “Amor eterno” fueron los más coreados de la noche.

En esta ocasión, la cantautora portó un sombrero, una falda muy mexicana y un chaleco de charra.

“Hoy no sólo cumplo mi sueño de cantar en el Auditorio Nacional, sino también cumplo mi sueño de cantar música regional. En verdad gracias por apoyarme al cantar estas canciones sobre todo siendo extranjera, gracias por abrirme las puertas de su país y de su corazón, gracias por darme un hogar y un futuro para mí y mi hija.

“Gracias por darme la música que voy a cantar el resto de mi vida, si Dios me lo permite”, expresó.

“Quédate con ella” y “El Sol no regresa” fueron las canciones que encaminaron el final del show, mismo que se prolongó durante más de dos horas.

La cantante cerró con broche de oro una noche mágica y soñada para ella con la canción “El Rey”, de José Alfredo Jiménez, con ésta agradeció a todo su público por ayudarla a concretar cada una de sus metas.