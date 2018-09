Natalia Jiménez debuta hoy como coach de La Voz México

La nueva coach de La Voz, México, Natalia Jiménez, aseguró que ser parte de este reality show que inicia hoy por el canal Las Estrellas, es una de las mejores experiencias de su carrera, pues para ella, no sólo se trata de estimular y apoyar a los concursantes que son parte de su equipo, sino que lo mejor que se pueden llevar a casa es la experiencia de cada uno de los otros coaches.



“Estoy feliz de compartir los asientos con gente como Maluma, Carlos Rivera y Anitta, todos ellos de diferentes países y que le darán con todo para conseguir el mejor equipo y llegar como favoritos a la final, sólo que ellos no saben que yo soy la mejor”, comentó entre risas la cantautora española.



Entrevistada por Organización Editorial Mexicana, dijo estar con los nervios de punta, pues este domingo 30 septiembre empezará la férrea competencia para ir formando su equipos conforme los aspirantes van audicionando.



“Es una sensación única, primero que me conquisten por el oído y luego darte la vuelta y descubrir que el dueño de esa voz no es como te lo imaginabas, es muy buen ejercicio y estoy dispuesta a dar todo para que los que me eligan como coach se preparen lo mejor posible y estén en la gran final”, expresó.

En planes más personales, la cantante española reveló que prepara una gira por México, aprovechando su estadía por el reality, además de que en unos días estrenará el primer sencillo de su nuevo disco.



“Es un dueto que grabé con Jesús de Reik, pero mis fans podrán disfrutar de todo el disco completo hasta el próximo año, pues sólo lanzaremos este tema por el momento”, señaló la exintegrante de La Quinta Estación.





Respecto a los jóvenes que integren su equipo, comentó que hará lo posible por estudiarlos bien, “a mí me gusta trabajar con la mejor vibra, la mala actitud no va conmigo, así que espero que los jóvenes aprendan que es fundamental para desarrollar un buen proyecto, en el transcurso de los días lo mejor que podemos transmitirles son nuestras experiencias, buenas y malas, porque esta carrera no sólo es dulzura”, expresó.

“Lo primero que haré cuando conforme mi equipo será decirles que pongan los pies en la tierra, no por estar ahí ya es garantía de éxito, al contrario, la carga de trabajo apenas va a empezar y por ello deben de prepararse lo mejor posible para convencer al público que su talento puede crecer”, señaló.

Por último, al ser cuestionada si prevé que el reality esté más lleno de concursantes que se inclinen por el género urbano o el reguetón, Jiménez respiró y expresó que por suerte, en este programa todavía son más lo que se inclinan por el pop, género que universalmente es más popular y ha catapultado las carreras de muchos artistas que actualmente se consideran referentes en el mundo de la música, “tenemos un Chayanne, Enrique Iglesias y mujeres como yo”, expresó con tremenda carcajada.