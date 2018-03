Natalia Subtil, da un giro en su carrera como cantante y se anima por el urbano

La conocimos como actriz en la película Un padre no tan padre, pero Natalia Subtil es también cantautora y en esta faceta deja atrás la música infantil para iniciarse en los ritmos latinos.



Baila Así, se titula su más reciente sencillo con el que se deja seducir por la sensualidad de la música urbana.

Natalia quien procreó una hija con Sergio Mayer Mori, es originaria de Río de Janeiro, Brasil, donde ya era una reconocida cantautora de música infantil, sin embargo decidió llegar a México con un concepto musical más fresco y juvenil.

“Fue algo que siempre quise hacer, solo que hacer cosas para niños se fue dando y continúe haciéndolo sin ningún problema, pero lo que yo realmente quería era enfocarme y conectar con un público mayor. Es algo que tenía que hacer, que me gusta bastante y no lo podía dejar para después”, explicó.

Con 30 años de edad, Natalia ha demostrado que las mujeres pueden realizarse tanto en su carrera profesional como en su rol de madre, pues a su parecer no resulta tan complicado.

“No es nada tan difícil. Afortunadamente traje a mi mamá que me está ayudando, que me está apoyando, con tal de que pueda hacer las cosas, aparte como quieres intentar dar el mejor ejemplo y lo mejor para tus hijos, esto es algo que me da más fuerza para salir adelante”, confesó la interprete.

Subtil quien en Brasil realizaba versiones en portugués de artistas como Río Roma, Reik y Samo de Camila, opinó sobre el estancamiento musical que actualmente atraviesa su país, pues a su parecer “allá la gente tiene miedo de hacer algo nuevo, entonces siempre están haciendo lo viejo, una y otra vez, porque tienen miedo, entonces si no se animan a intentarlo, se van a quedar”.

Por lo que este sencillo en colaboración con la cantante y productora brasileña Thascya representa para los artistas una forma de colocar a su país dentro de la escena musical.