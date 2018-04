Natalia Subtil se presentará en el Billboard Latin Showcase que se realizará en la CDMX

Natalia Subtil ya nos había demostrado su faceta como actriz en la película Un padre no tan padre, pero no se quiere quedar ahí, su propósito es retomar la música y quiere sorprenderá al público en los Billboard Latin Showcase, donde como ella explica “tendré cinco minutos para mostrarle al púbico de qué estoy hecha, mostraré varios géneros musicales y espero que les guste”.



La brasileña que radica en México señaló que contrario a lo que se piensa, ella no busca el éxito rápido ni tampoco quiere dar pasos que la desvíen de su meta que es una vida estable, pacífica y llena de amor.

”No me veo como la mujer rica, con lujos, ni con casa de millonario ni camioneta de lujo, quiero despertarme y sentirme tranquila, junto a mi hija y muy felices las dos”, señaló.

También dijo que esta presentación en la Arena Ciudad de México programada para el 17 de abril, le dará la oportunidad de mostrar su lado como conductora, pues estará a cargo de presentar a todo el talento artístico que desfilará esa noche.

Sobre su música, Subtil dijo que ya está trabajando con compositores reconocidos para sus próximas canciones.

“Queremos lanzar este año varios sencillos, que la gente me escuche y poco a poco me acepte como cantautora, después de que logremos unos éxitos entonces sí podremos pensar en un concierto, pues antes es imposible si la gente no me conoce”, expresó, aunque dejó en claro que no está pensando sólo en una estilo musical.

“Ahora se escucha Baila así del género urbano, pero trabajo en otro tipo de melodías, te puedo decir que me gusta cómo lo hace Leonel García, así que las baladas también me encantan porque logran transmitir otro tipo de sentimientos al público”.

Aseguró que como actriz, tendrá la oportunidad de sumarse al elenco sobre la biografía que se hace de Nicky Jam.

“Estoy en pláticas con la gente de Netflix, pero ya estamos cerrando el trato, sí que sólo es cuestión de semanas para ir a Estados Unidos a trabajar”, señaló.

Respecto a las numerosas denuncias por acoso sexual, violaciones y corrupción tanto en Hollywood como en el reciente escándalo del Miss Venezuela, Natalia Subtil dijo que ella está muy alejada de todo este tipo de escándalos.

“Mira, yo no convivo con la gente con la que trabajo, yo hago lo mío, me salgo y regreso a casa, si salgo a cenar es con amigos y no con productores o jefes, pues para evitar que me propongan algo que yo no voy a aceptar, pero aplaudo y apoyo este movimiento que está logrando desenmascarar a los violadores”, sentenció.

Por último, dice que desde su particular punto de vista no ve a su hija Mila dentro del mundo del espectáculo.

“Es muy curioso, pero a ella no le gustan que la fotografíen ni que se le queden viendo mucho, se enoja, pero quién sabe, a lo mejor más adelante cuando crezca se enamore de las cámaras y decida tomar esta carrera aunque para mí estará bien si decide ser doctora o abogada, ella lo decidirá”, finalizó.