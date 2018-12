¡Una Navidad fuera de serie! Aquí te damos algunas recomendaciones

Música:

Los cantantes no desaprovechan la temporada para interpretar sus villancicos favoritos. Este año, Emmanuel presentó su disco Navidad con ocho temas como Jingle Bell Rock, Rodolfo el reno o Santa Claus llegó a la ciudad. Gwen Stefani hizo lo propio con You make it feel like Christmas, donde incluyó clásicos como Silent Night, Let it snow o Feliz Navidad, donde hace dueto con Mon Laferte.

Dibujos Animados:

Para los más pequeños (y también para los más grandes), Cartoon Network ofrecerá un especial navideño que comenzará desde hoy a las 10 horas hasta mañana a las ocho de la noche. Los jóvenes titanes en acción, Hora de aventura y Lluvia de hamburguesas: la serie, mostrarán algunos de sus episodios festivos respecto a la temporada para pasar un buen rato.





Pista de Hielo:

Si nunca lo has intentado este debe ser el año: date una vuelta por la pista de hielo más cercana a tu localidad. Algunas de ellas, como la del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, son gratuitas. Algunas plazas comerciales o ferias locales también cuentan con una a precios accesibles y por un tiempo establecido. Anímate.

Videojuegos:

Aunque el juego fue lanzado hace cinco años, la Navidad es una muy buena excusa para volver a jugar Batman: Arkham Origins. Este videojuego desarrollado por Warner Bros. y lanzado para PlayStation 3, Wii U, Xbox 360 está ubicado en todos sus niveles dentro de una oscura víspera de la Navidad; el Joker, Bane, el Pingüino y Deadshot son algunos de los villanos que aparecen aquí.

Alumbrado:

Las plazas principales de todos los estados de la república se iluminan con diversos colores y adornos. Es una opción gratuita que, junto con los amigos, la pareja o la familia se vuelve un buen plan: visitar el centro de la ciudad, tomar un ponche y caminar por los parques de nuestro estado.

Televisión:

Las escalofriantes aventuras de Sabrina extendió el éxito de su primera temporada con un especial navideño que estrenó hace unos días en Netflix. El episodio de una hora se centra en la llegada del invierno a la casa de Sabrina Spellman, los planes que realiza para recibirlo y cómo estos terminan metiéndola en problemas bien.

Danza:

Otro clásico de las fiestas decembrinas son las Navidades en México del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, el cual se presentará el día de mañana en el Castillo de Chapultepec, donde se representa cómo estas celebraciones fueron llegaron de los frailes españoles y se integraron a la cultura mexicana a lo largo de los año.

Noche familiar:

Aunque hay muchas opciones para entretenerse antes de la cena, lo cierto es que la mejor opción es pasarla con la familia, siendo parte de la preparación de la cena y manteniendo las tradiciones como la piñata, el pedir posada o simplemente el reunirse alrededor de la mesa para platicar y pasarla bien.

Teatro:

Los escenarios también se llenan de fiesta y diversión, para muestra de ello están las pastorelas… aunque hay algunas que no son tan clásicas, como Pachecas a Belén en el Teatro Venustiano Carranza, que tras 30 años consecutivos de presentarse en escena sigue siendo una de las favoritas por su humor negro y su peculiar estilo para contar una historia que comienza con un sexy Arcángel Gabrie.

Cine:

Luego de 53 años, Mary Poppins regresa a los cines del mundo. No con la historia clásica, sino con una secuela protagonizada por Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda. La cinta dirigida por el nominado al Oscar, Rob Marshall (Chicago) trae de vuelta a la famosa niñera décadas después de su primer encuentro con los hermanos Banks, esta vez para ayudar a los hijos de Michael que pasan un duro momento.

Prontuario Grinch:

Sí, también sabemos que hay a quienes no les entusiasman estas fechas (aunque les encanta que les den regalos y cenar rico). Es por eso que describimos cómo luce un Grinch, a ver si eres uno de ellos… -El único frío que un Grinch quiere sentir es el de Winterfell, uno de los siete de Game of Thrones. La llegada del invierno es una buena excusa para comenzar el maratón de esta serie previo a la octava y última temporada que estrena en abril.

-Al Grinch no le gusta reunirse con su familia porque cuando se da cuenta todos son unos Perfectos desconocidos, así como la cinta que estrena mañana en cines.

-Grinch prefiere estar solo y disfrutar de su casa como Mi pobre angelito, que le hace la vida imposible a un par de ladronzuelos, un clásico del cine de esta temporada

-Le molestan a Grinch lo excesos de comida, de regalos y manifestaciones de afecto, aunque nunca los desprecia

-Dice que prefiere el cine de terror para esta temporada, porque no reconoce que su corazón es tan vulnerable que llora con películas como Realmente amor

-Si no puede conocer a Lucifer, Grinch se conforma con pasar la Navidad con algunas de sus seguidoras, como en la película Las musas del diablo que llega mañana a los cines para imponer el terror en la cartelera nacional