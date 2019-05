Yo no le tengo miedo a Donald Trump: Neal Adams

Querétaro.- El historietista Neal Adams aseguró durante la Conque 2019 que no le tiene miedo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Entre los pasillos de San Garabato, una zona de la Conque destinada a los artistas del cómic y la novela gráfica, se encuentra el historietista estadounidense. Tranquilo y absorto en su dibujo, delinea los rasgos de sus personajes, como si se encontrara en su propio estudio y nadie lo mirara.

Deslumbrados con esta escena, sus fans se arremolinan cerca de él admirando sus creaciones, cuyo precio no los detiene a comprar el trabajo de este artista, que en los 70´s, revitalizó a Batman restableciendo su naturaleza oscura.

“¿Cómo estás?”, le pregunta un periodista al aproximarse a su mesa. “Bien, estoy aquí sentado, dibujando… y la gente me paga por eso”, bromea Adams.

Tras confesar que Wonder Woman es su película favorita de DC, y de expresar su disgusto con la nueva película del Joker, a la que considera “una selección muy extraña para el Guasón, no la entiendo; creo que se está alejando mucho del Joker tradicional”, Adams habla de la nueva generación de creadores, y comparte su perspectiva acerca del futuro de la industria del cómic.

-Siguiendo la idea “Do it yourself”, mucho creadores de han comenzado a hacer sus propios editores, ¿Qué piensa al respecto?

-No se puede, es muy difícil. Hay muy pocas personas que son lo suficientemente buenas como para hacer un cómics de buena calidad. Todo mundo cree que puede hacer todo, y no es cierto, desearía que así fuera, y que los sueños de todas las personas se hicieran realidad (risas) … pero la realidad es que muchos trabajos son mierda porque no hay artistas suficientemente buenos, y los que hay, están muy esparcidos.

-¿Cómo percibe el futuro de la industria del cómic?

Tienen que entender que nosotros (los artistas del cómic) vamos a dominar el mundo (risas). Todo lo que nosotros hacemos es positivo, es bueno para los niños, para los adultos, además es entretenido (…) el cómic es para todo el mundo, y se hace por razones de paz; nadie sale lastimado, la gente no se muere en los cómics; bueno, de vez en cuando (risas)… pero no mueren realmente.

Qué mejor mundo que uno donde nuestros mejores creadores y artistas jóvenes, puedan transmutar y moverse para entretener a los demás, sin necesidad de ir a la guerra, y lastimar a la gente y a los niños.

-Como en el cómic de Marvel, algunos ciudadanos de Nueva York le reclaman a los superhéroes, entre ellos a Spider-Man por qué no hicieron nada durante el 911, y Spider- Man le responde que nunca se imaginaron que algo así pudiera pasar: ¿Cree usted que el comic necesita tomar historias de la vida real e involucrar a los superhéroes en estas historias?

Me estás diciendo que el cómic debería atacar a Donald Trump por ser el monstruo que es, y decir la verdad de lo que pasa actualmente?

- Si, creo que definitivamente; todos los días y no solo a él. Pienso que la responsabilidad del cómic es decir la verdad. Quizá otra gente no quiera decirla pero a lo mejor no pueden porque tienen miedo de hacerlo porque podrían perder sus trabajos, y quizás también le tengan miedo a Donald Trump… yo no le tengo miedo a Donald Trump.

¿En el primer número de Capitán América, el superhéroe aparece golpeando a Adolfo Hitler en la cara: ¿Usted cree que Batman debería aparecer golpeando a Donald Trump?

-Si, urgentemente. Ahora mismo, ¡ya! (risas)