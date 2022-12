Nepo-babies: ¿quiénes son y por qué Jamie Lee Curtis arremetió contra el termino?

La revista estadounidense New York Magazzine publicó en su más reciente número de diciembre, una lista de los Nepo-Babies de Hollywood, un ensayo realizado por el escritor Nate Jones en donde nombra a las celebridades que por ser hijas e hijos de otros famosos tienen una ventaja sobre otros artistas que no tienen un apellido reconocido.

El término nepo está asociado con el nepotismo, esto significa que una persona puede obtener cargos, en este caso, papeles dentro de la actuación o espacios dentro de la escena musical, por la influencia de quienes son sus padres o sus familiares cercanos, aunque no necesariamente tengan las tablas o el talento para desempeñarse como actores o cantantes.

Lo cual puede representar una forma de corrupción en una industria tan competida, y que la vez puede resultar sumamente injusta cuando se tratar de obtener un papel contra alguien que ya tiene reservado un espacio en cualquier producción sólo por ser reconocidos desde la cuna por los medios y el público, de manera que los Nepo-Babies de alguna forma tienen el camino más fácil.

¿De dónde surgió la palabra Nepo Babys?

La adjetivo empezó a tomar relevancia a partir de un tuit que catalogaba a la actriz de Euforia, Maude Apatow, como una bebé nepo de Hollywood por ser hija de Judd Apatow, un director, productor, comediante y guionista estadounidense.

A raíz de ello, el fenómeno fue más observado y los nombres de muchos artistas jóvenes se relacionaron con el nuevo boom generacional del entretenimiento.

Permanecer en Hollywood es un juego de conexiones

Uno de las grandes preguntas que actrices, modelos o cantantes que han empezado su carrera sin ningún empujón extra, es cuántas personas que sueñan con ser una estrella por su dedicación y preparación han sido relegadas por dar un espacio al hijo de una celebridad.

Brooklyn Beckham, quien es hijo de Victoria y David Beckham, es un hombre que ha probado suerte como futbolista, fotógrafo y ahora como chef, sin embargo, no ha logrado nada sobresaliente en ninguna profesión, pero el apoyo económico de sus padres hacen que pueda pasar de una a otra actividad sin preocuparse por cómo pagar las cuentas, otro punto señalado por quienes rechazan los privilegios de los nepo-babies.

Ejemplos de nepo-babies hay muchos, como son los casos de las súper modelos Gigi y Bella Hadid, Kaia Gerber, Lila Grace Moss, Kendall Jenner y Hailey Bieber.

También entran a la lista Lily Collins, Timothée Chalamet, Chris Pine, Emile Hirsch o el de Mason, a quien su padre Ang Lee, le dio el protagónico de la serie biográfica de Bruce Lee.

Famosos han señalado a los Nepo-babies de forma pública

La top model italiana Vittoria Ceretti reclamó a Lily-Rose Depp, hija de Jonny Deep, por convertirse en una de las modelos principales de Chanel sin haber pasado horas de casting como ella; por lo que le pidió agradecer por ser hija de una estrella de Hollywood.

"No tienes ni p**a idea de cuánto tienes que luchar para que la gente te respete. LLEVA AÑOS. Tú lo obtienes el primer día gratis. Sé que no es tu culpa, pero por favor, aprecia y conoce el lugar de dónde vienes", fue el mensaje que Vittoria publicó en sus redes sociales.

Anok Yai, es una modelo estadounidense que se ha consagrado en las pasarelas por ser la segunda modelo de raza negra en abrir para Prada después de Naomi Campbell. Ella también se ha mostrado en contra de los hijos de personajes reconocidos.

"Ver a la gente beneficiarse del nepotismo no me molesta en absoluto… Lo que me molesta es cuando los jugadores poderosos en la industria pretenden actuar ignorantes de lo que hacen… Si supieras el infierno por el que pasamos sólo para poder estar en la misma habitación en la que naciste", expresó Yai.

Otros nombres que forman parte de esta nueva ola de rostros con conexiones bien establecidas en la industria son: Willow y Jaden Smith, Dakota Johnson, Zoe Kravitz, Lourdes León, Maya Hawke e incluso actores con una gran carrera como Leonardo Di Caprio o Jamie Lee Curtis.

Jamie Lee Curtis se lanza contra le término Nepo-babies

Ésta última, a pesar de las reconocidas voces que han respaldado la crítica detrás de la discusión sobre los nepo-babies, se manifestó en contra del término.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram Jamie Lee Curtis descalificó el término, que, según ella, nació para minimizar, denigrar y herir.

"No hay un sólo día en mi carrera profesional en el que no se me haya recordado que soy hija de estrellas de cine", sostuvo Curtis.

En el mismo sentido la actriz resaltó la facilidad con la que se asume que una persona cercana a otra que destaca con su arte dentro de una industria no tiene talento por sí misma.