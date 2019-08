¡Viva México, viva Netflix! Aquí los estrenos que vienen para septiembre

Septiembre ya no está tan lejos, muchos esperan el próximo mes con ansias para disfrutar de las fiestas patrias, mientras que otros ansían que este mes llegue para poder tirarse en el sofá, con un tazón de palomitas y al fin ver los estrenos de Netflix.

via GIPHY

La compañía de streaming dio a conocer en su cuenta de Twitter, una parte de la lista de estrenos que traerá el mes patrio y por el que estamos seguros no querrás levantarte de tu asiento en un par de días.

Bueno, creo que esto responde muchas preguntas. ¿Tienen lista su agenda? 😎 pic.twitter.com/lOWeoyzWxO — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 21, 2019

Entre los títulos que más figuran son la temporada 15 de Grey’s Anatomy, temporada 2 de Élite, temporada 5 de How to Get Away with Murder, además de las películas Chicas Pesadas, Climax, así como el documental Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom.

via GIPHY

Así que sin más preámbulos, aquí de te dejamos la lista completa de todo lo que podrás disfrutar el mes que viene.

Series

How to Get Away with Murder: Temporada 5 (01/09/2019)

Anatomía según Grey: Temporada 15 (01/09/2019)

Élite: Temporada 2 (06/09/2019)

Jack Whitehall: Travels with My Father: Temporada 3 (06/09/2019)

El espía (06/09/2019)

The I-Land (12/09/2019)

Inconcebible (13/09/2019)

Las del hockey (20/09/2019)

Criminal: Francia (20/09/2019)

Criminal: Reino Unido (20/09/2019)

Criminal: Alemania (20/09/2019)

Criminal: España (20/09/2019)

(Des)encanto: Parte 2 (20/09/2019)

The Blacklist: Temporada 6 (21/09/2019)

Supergirl: Temporada 4 (24/09/2019)

Brooklyn Nine-Nine: Temporada 5 (26/09/2019)

October Faction (26/09/2019)

The Politician (27/09/2019)

The Good Place: Temporada 4 (27/09/2019)

Vis a vis: Temporada 4 (27/09/2019)

El marginal: Temporada 3 (27/09/2019)

Pose: Temporada 1 (28/09/2019)

DC's Legends of Tomorrow: Temporada 4 (30/09/2019)

Películas

Jackass número dos (Versión sin clasificación) (01/09/2019)

Capitán América y el Soldado del Invierno (01/09/2019)

Fuerza antigángster (01/09/2019)

Hombres al agua (01/09/2019)

Climax (01/09/2019)

Diario de una pasión (01/09/2019)

Chicas pesadas (01/09/2019)

Baile caliente (01/09/2019)

Escuela de Rock (01/09/2019)

La gran muralla (09/09/2019)

Cincuenta sombras más oscuras (09/09/2019)

Evelyn (10/09/2019)

A mi altura (13/09/2019)

Inferno (15/09/2019)

Sully: Hazaña en el Hudson (17/09/2019)

Entre dos helechos: La película (20/09/2019)

Fragmentado (23/09/2019)

Ocultos por la Luna (27/09/2019)

Documentales y especiales

Elena (01/09/2019)

Moving Art: Temporada 3 (01/09/2019)

Hip-Hop Evolution: Temporada 3 (06/09/2019)

Nuestro padrino (10/09/2019)

Bill Burr: Paper Tiger (10/09/2019)

Hello, Privilege. It's Me, Chelsea (13/09/2019)

The Chef Show: Volumen 2 (13/09/2019)

Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom (15/09/2019)

Bill Gates bajo la lupa (20/09/2019)

Jeff Dunham: Beside Himself (24/09/2019)

Abstract: The Art of Design: Temporada 2(25/09/2019)

Pajareros (25/09/2019)

En pocas palabras: Temporada 2 (26/09/2019)

Películas y series infantiles

Cars (01/09/2019)

Cars 2 (01/09/2019)

Buscando a Nemo (01/09/2019)

Patoaventuras: Temporada 1 (01/09/2019)

Buscando a Dory (01/09/2019)