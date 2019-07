Netflix elimina escena de suicidio en "13 Reasons Why"

Netflix Inc. retirará una controvertida escena explícita de su popular drama de jóvenes "13 Reasons Why", que muestra un suicidio, luego de la recomendación de expertos médicos, dijo la compañía en su cuenta de Twitter el martes por la mañana.

El programa, que está basado en un libro del mismo nombre, representa el suicidio de la protagonista en el último episodio de la temporada 1, que incluye una escena en donde la joven Hannah se corta las muñecas en una bañera.

La compañía dijo que de acuerdo al consejo de expertos médicos "hemos decidido con el creador Brian Yorkey y los productores de '13 Reasons Why' editar la escena en la que Hannah se quita la vida".

An update on 13 Reasons Why



If you or someone you know needs help finding crisis resources please visit https://t.co/cNtjtuNG1p pic.twitter.com/SxGjbYpZF6 — Netflix US (@netflix) 16 de julio de 2019

En un comunicado enviado por correo electrónico, un portavoz de Netflix dijo que "hemos escuchado de muchos jóvenes que '13 Reasons Why' los alentó a empezar conversaciones sobre temas difíciles como depresión y suicidio".

Aunque fue aclamada, la serie ha recibido críticas de grupos como el Parents Television Council (PTC, por su sigla en inglés), que afirman que el programa exalta el suicidio adolescente.

La decisión de editar la escena fue elogiada por el PTC, que había presionado para que Netflix retirara toda la serie.

"Finalmente Netflix ha reconocido el impacto dañino que el contenido explícito, como la gráfica escena de suicidio en '13 Reasons Why', es capaz de causar en los niños", afirmó.

Los suicidios de estadounidenses jóvenes crecieron casi un tercio durante el mes posterior al debut de la popular serie de Netflix, en 2017, según un estudio de Estados Unidos.

El programa cuenta la historia de una adolescente que deja 13 grabaciones en las que describe por qué decidió quitarse la vida.