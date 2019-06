¡Ya vienen Strangers Things y La Casa de Papel! Estos son los estrenos de Netflix para julio

Desde Strangers Things hasta La Casa de Papel, el estreno de Saint Seya Los Caballeros del Zodiaco y la llegada de Blade Runner 2049, forman parte de los estrenos más destacados de Netflix para el mes de julio.

En esta ocasión, Netflix trae a su plataforma los tan esperados estrenos que no sólo de Stangers Things vivirá el suscriptor del servicio el próximo mes, sino que hay auténticas joyas de gran calidad con las que disfrutar nuestro tiempo de ocio.

Todas las series que llegan a Netflix

Re:ZERO -Starting Life in Another World- T1: 1 julio

Descendant of the Sun T1: 1 julio

Stone Age T1: 1 julio

Zombie Dumb T1-2: 1 julio

Titipo Titipo T1: 1 julio

Fight, for my Way T1: 1 julio

Hit the Top T1: 1 julio

School 2007 T1: 1 julio

Good Manager T1: 1 julio

Queen for seven days T1: 1 julio

My golden life T1: 1 julio

Radio romance T1: 1 julio

Are You Human T1: 1 julio

The Chef's Line: 1 julio

Black Knight: The Man Who Guards Me T1: 1 julio

Archer T9: 1 julio

iZombie T4: 1 julio

Samurai 7 T1: 1 julio

Cardcaptor Sakura: Clow Card: 1 julio

Cardcaptor Sakura: Sakura Card: 1 julio

'Designated Survivor: 60 Days': 1 de julio

Kakegurui T2: 4 julio

Stranger Things 3: 4 julio

Da Ali G Show T1-4: 15 julio

Black Money Love T1: 15 julio

La casa de papel, parte 3: 19 julio

Men on a mission 2019: 23 julio

Girls with Balls: 26 julio

Películas que llegan a Netflix

Selfie: 1 julio

Mamá: 1 de julio

Crazy, Stupid, Love: 1 de julio

Matrix Reloaded: 1 de julio

Blade Runner 2049: 1 de julio

El club de los cinco: 1 de julio

The Unborn: 1 julio

No es fácil: 1 julio

Serenity: 1 julio

El invitado: 1 julio

Un niño grande: 1 julio

Zero Dark Thirty: 1 julio

Escondidos en brujas: 1 julio

Elizabeth: La edad de oro: 1 julio

American Graffiti: 1 julio

La sombra del poder: 1 julio

Asesinas silenciosas: 1 julio

Doomsday: 1 julio

La magia de Lassie: 1 julio

Step Up: 1 julio

Dominios oscuros: 1 julio

El increíble Hulk: 1 julio

D.E.B.S.: 1 julio

You Got Served: 1 julio

Barco fantasma: 1 julio

Ligar en la era digital: 1 julio

Gold: 1 julio

Boi: 1 julio

Soy espía: 1 julio

Road Trip: 1 julio

Todo incluido: 1 julio

Straight Outta Compton: 4 julio

Dos padres por desigual: 4 julio

Good and Propserous: 10 julio

Dolor y Gloria: 12 de julio

4 latas: 12 de julio

Una vida a lo grande: 13 julio

Como perros y gatos 2: La venganza de Kitty Galore: 15 julio

Star Wars: Los últimos jedi: 17 de julio

Secret obsession: 18 de julio

Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale: 19 julio

Ay, mi madre: 19 julio

Dunkerque: 20 julio

Home: 22 julio

Boi: 26 julio

De-mentes criminales: 29 julio

Documentales que llegan a Netflix

Social Animals: 1 julio

Hush: 1 julio

The Accountant of Auschwitz: 1 julio

La guerra contra las mujeres: 1 julio

The Milk System: 1 julio

Parchís: el documental: 10 de julio

Todas las series y películas para ver en familia

Pororo, el pequeño pingüino T5: 1 julio

Tayo, the little bus T3: 1 julio

Tayo, the little bus movie: Mission Ace: 1 julio

Flowering Heart T1: 1 julio

Rabbids: La invasión: 1 julio

Molang T1: 1 julio

Los Croods: 1 julio

Coco: 3 julio

Reunión familia: 10 julio

Vera: Canciones con chispa: 12 julio

Barbie Dreamhouse Adventures T2-3: 19 julio

Heidi: Bienvenida a casa T1: 25 julio

Las aventuras del gato con botas T5-6: 26 julio

Doce para siempre: 29 julio

Annie: 30 julio