Los estrenos imperdibles de Netflix para junio

Junio se aproxima y con ellos los estrenos de Netflix. Con la llegada del verano, la plataforma preparó un completo repertorio de series, documentales y películas para que te pongas cómodo.

Olvídate del incremento de tarifas y sácale provecho a tu suscripción que se viene la quinta temporada de Black Mirror, además de la quinta temporada de Brooklyn Nine-Nine y el estreno de la segunda temporada de Dark.

También la serie española Paquita Salas llega con su tercera temporada y Glee, con todas sus temporadas, llega a Netflix.

Películas y series

Dark: Temporada 2 - 21/06/2019

Black Mirror: Temporada 5 - 05/06/2019

Paquita Salas: Temporada 3 - 28/06/2019

Glee: Temporada 1 a 6 - 30/06/2019

Blue Jasmine – 01/06/2019

Moneyball: rompiendo las reglas – 01/06/2019

Supersalidos – 01/06/2019

Selfie – 01/06/2019

Selfie 69 – 01/06/2019

Love Is a Story – 01/06/2019

Selfie 69 – 01/06/2019

El Grinch – 01/06/2019

Presencias extrañas – 01/06/2019

Bienvenidos a Zombieland – 01/06/2019

Paranormal Activity 2 – 01/06/2019

2012 – 01/06/2019

Hermanos por pelotas – 01/06/2019

El club de las primeras esposas – 01/06/2019

Los Pitufos – 01/06/2019

Los pitufos 2 – 01/06/2019

Cube – 01/06/2019

Acrimony – 01/06/2019

La historia interminable – 01/06/2019

La Bamba – 01/06/2019

Un chico como todos – 01/06/2019

Life in the Doghouse – 01/06/2019

Steins;Gate – 01/06/2019

Mountain – 01/06/2019

Master Z: The IP Man Legacy – 01/06/2019

Versailles – 01/06/2019

Larga vida al rey Julien – 01/06/2019

Viva el rey Julien – 01/06/2019

Thor: Ragnarok – 05/06/2019

Emoji, la película – 06/06/2019

The Cell – 06/06/2019

It’s Okay, Buddy – 06/06/2019

Elisa y Marcela – 07/06/2019

I Am Mother – 07/06/2019

Belmonte – 07/06/2019

Historias de san Francisco – 07/06/2019

La Torre oscura – 09/06/2019

Un lugar donde refugiarse – 12/06/2019

Capitán América: Civil War – 13/06/2019

Wonder Woman – 22/06/2019

Wonder – 22/06/2019

Criminales en el mar – 14/06/2019

Cenicienta Pop – 14/06/2019

La casa de la cera – 15/06/2019

El gran Gatsby – 15/06/2019

Aquí y ahora – 16/06/2019

Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers – 18/06/2019

Beats 19/06/2019

El canto del lobo – 20/06/2019

La misma sangre – 21/06/2019

El Golem – 26/06/2019

Screwball – 28/06/2019

How to Be Really Bad – 28/06/2019

La leyenda del diamante – 28/06/2019

Documentales y contenidos infantiles

Pachamama – 07/06/2019

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese – 12/06/2019

El Caso Alcàsser – 14/06/2019

Aggretsuko: Temporada 2 – 14/06/2019

Go: vive a tu manera – 21/06/2019

The End of Evangelion – 21/06/2019

Evangelion: Death – 21/06/2019

Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018 – 26/06/2019

Doce por siempre – 28/06/2019

7 Seeds 28/06/2019

Home: Las aventuras de Tip y Oh temporada 3 – 29/06/2019

Home: Las aventuras de Tip y Oh remporada 4 – 29/06/2019

Power Rangers Ninja Steel temporada 2 – 30/06/2019