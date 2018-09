¡Netflix ficha a Superman! Henry Cavill protagonizará la serie The Witcher

Netflix ficha a Superman. Henry Cavill será el protagonista de la serie de The Witcher, la nueva ficción de Netflix basada en la saga literaria escrita por el polaco Andrzej Sapkowski y en la que a su vez se basa una popular franquicia de videojuegos.



El actor que actualmente encarna a Clark Kent en la gran pantalla, y que compartió planos este verano con Tom Cruise en la sexta entrega de Misión Imposible, dará vida a Geralt de Rivia, un brujo cazador de monstruos personaje central de la saga The Witcher.

Coming soon! @henrycavill @netflix #TheWitcher Una publicación compartida por Bosslogic (@bosslogic) el 4 de Sep de 2018 a las 9:27 PDT



La publicación estadounidense Variety adelantó la participación del actor británico en la serie. Algo que Netflix confirmó después a través de sus redes sociales con un curioso mensaje acompañado de una captura de su propio buscador.

No te pierdas: Siete minutos de aplausos, así la ovación para Roma de Alfonso Cuarón



La primera temporada de The Witcher constará de ocho capítulos y supondrá el regreso de Cavill a las series ocho años después de participar en la serie histórica Los Tudor.



Lauren Schmidt Hissrich, responsable de las series de Marvel de Netflix Daredevil y The Defenders, ejercerá de productor ejecutivo y showrunner de la primera temporada de The Witcher que contará con Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez y Charlotte Brändström como directores. Sakharov, que también será productor, dirigirá cuatro de los capítulos, incluyendo el piloto, mientras que Garcia Lopez y Brändström dirigirán dos episodios cada uno.