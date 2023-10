Netflix House: series cobrarán vida en nuevos parques temáticos

¿Te gustó El Juego del Calamar? Pues en poco tiempo será posible que puedas participar en Luz verde o Luz roja en un parque de diversiones. También Netflix promete que podrás comprar camisetas de Hellfire de Stranger Things o pasearte por los hermosos jardines de Bridgerton.

Y es que la empresa de streaming, como parte de una estrategia de diversificación comercial, abrirá tiendas, restaurantes y parques temáticos de tus series favoritas.

Esta idea está planeada para conectar más con el público que amaría comprar los productos de algunas series como The Witcher o One Piece y así atraer a más público a las series originales de la plataforma.

Una experiencia fresca e inmersiva

En entrevista para Bloomberg, el consejero delegado de Netflix, Ted Sarandos, anunció para sorpresa de todos, que abrirán diverso parques temáticos bajo el nombre de Netflix House que estarán enfocados en sus producciones originales.

“Serán un lugar para que los fans vivan experiencias de sus series y películas favoritas; sin embargo, no tienen nada que ver con los parques de atracciones de Disney”, dijo Sarandos para Bloomberg.

La idea, de la que no aún no se tienen muchos detalles, no está pensada en el modelo clásico como los parques de Orlando o París, pero buscan entretener a las personas y brindar un nuevo nivel de experiencia. Sarandos dijo que es posible que sean establecimientos permanentes, donde habrá actuaciones en vivo, teatros, representaciones de series y películas de Netflix.

Lo único que sabemos hasta ahora es que algún parque tendrá una carrera de obstáculos inspirada en la icónica serie de El Juego del Calamar y que habrá restaurantes, cuyos menús se basarán en las recetas favoritas de los personajes de Netflix, por lo que habrá comida gourmet y comida rápida.





Queremos que visiten estas tiendas un par de veces al mes

Ted Sarandos





Netflix House intentará ser más dinámica y ofrecerá experiencias distintas cada dos semanas con el objetivo de renovar la idea de parque al estilo Disney y un nuevo acercamiento al público.

Finalmente, Ted Sarandos dijo que esperan que los dos primeros parques temáticos abran sus puertas en el 2025, en dos ciudades de Estados Unidos, de las cuales no dio nombre, pero dijo que poco a poco se irán dando a conocer más detalles.