Netflix se alista para manifestaciones contra "The Closer"

Los altos cargos de Netflix se alistan este miércoles para una protesta de empleados y una manifestación en Los Ángeles por un especial de comedia cuyos críticos consideran que ataca a la comunidad LGBT+.

El gigante del streaming enfrenta su primera gran crisis de imagen por la controversia que ha generado "The Closer", un especial del comediante Dave Chappelle, en el cual afirma que "el género es un hecho" y acusa a la comunidad LGBT+ de ser "muy sensible".

Una de las organizadoras de la movilización, Ashlee Marie Preston, informó que presentarán "una lista de preguntas" para el jefe de contenido de la empresa, Ted Sarados.

Sin embargo, los organizadores no especificaron cuáles son sus demandas antes de la manifestación, que tuvo que ser trasladada a un lugar más amplio debido a la "gran demanda".

Preston comentó que en el evento pedirán que se produzcan más contenidos que prioricen "la seguridad y dignidad de todas las comunidades marginadas".

Por su parte, Terra Field, una empleada trans de Netflix, planteó a la plataforma agregar una advertencia a "The Closer", y que promueva a más "comediantes queer y trans".

Netflix has reinstated me after finding that there was no ill-intent in my attending the QBR meeting. I've included the statement I requested below.



I'm going to take a few days off to decompress and try to figure out where I'm at. At the very least, I feel vindicated. pic.twitter.com/lYxemYgRkJ — Terra Field (@RainofTerra) October 13, 2021

"Un lugar no puede ser un buen lugar de trabajo si alguien tiene que traicionar a su comunidad", escribió Field en un blog el lunes.

"'The Closer'" ha sido condenado por grupos LGBT+, citando estudios que aseguran que los estereotipos de minorías causan daños.

Mientras un texto dirigido al personal de la empresa, Sarandos señalaba que "el contenido en la pantalla no se traduce directamente en agresión en el mundo real", y enfatizó la importancia de defender "la libertad artística".

Tres empleados, incluyendo a Field, supuestamente fueron suspendidos después de interrumpir una reunión virtual de ejecutivos para discutir el episodio, pero luego fueron reincorporados. Otro fue despedido por filtrar datos internos sobre el costo del especial del especial de Chappelle.

La protesta y la manifestación ganaron apoyo de celebridades de la televisión como Jameela Jamil ("The Good Place") y Jonathan Van Ness ("Queer Eye"), quienes grabaron un video para expresar "amor y apoyo" al movimiento.

Solidarity with the trans community forever. I can’t imagine how tired and frankly fucking bored you are of this. https://t.co/Rdcu1PwKEq — Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) October 8, 2021

La aclamada comediante Hannah Gadbsy, que tiene un especial también en Netflix, calificó la semana pasada al gigante del streaming como un "culto al algoritmo amoral".

Chappelle ha sido acusado de burlarse de transgéneros en el pasado, pero sigue siendo muy popular. En "The Closer", hace chistes sobre la comunidad LGBT+ y bromea con amenazar de matar a una mujer y esconder su cuerpo en su auto.

Chappelle, que es negro, también argumenta que los gays blancos "son minorías hasta que necesitan ser blancos de nuevo", y que las comunidades LGBT+ han logrado avances en los últimos que los negros no tienen tras décadas de lucha.