Network estrena segunda temporada; Jorge Salinas será el protagonista

Aunque el actor Jorge Salinas ya se ha presentado desde principios de septiembre en el Teatro de los Insurgentes bajo la personalidad de veterano conductor de televisión Howard Beale, protagonista de la obra de teatro Network, este fin de semana comenzará de manera oficial la segunda temporada.

Esta interpretación ha representado todo un reto para Salinas, ya que tan sólo ha tenido un mes de preparación por lo que ha faltado tiempo para realizar el trabajo de mesa e investigación que implica el acercamiento al personaje.

“Después de un mes, la comunión entre mi persona y mi personaje se está empezando a dar apenas ahora. En cuanto a mi preparación junto al director no ha habido ese tema de investigación, no han tenido tiempo de hacer ese trabajo conmigo. Lo único que hicimos fue un montaje escénico y técnico sobre lo que ya habían hecho los actores que estuvieron en la primera temporada. Lo que yo sí he hecho por mi parte ha sido investigar qué ocurría en 1975 en Nueva York y en el mundo para comparar que todo lo que se mencionaba en la historia era correcto con lo que se decía en los diarios y así situarme en la época”, declaró el actor en entrevista con El Sol de México.

Ante las posibles comparaciones entre su interpretación y la del actor Daniel Giménez Cacho, por la que obtuvo buenas críticas y grandes reconocimientos durante la primera temporada de Network, Jorge Salinas se muestra seguro, aunque reconoce la excelente actuación del español.

“El maestro Giménez Cacho es un ícono de la actuación, él hizo una gran propuesta del personaje que me conmovió, me cautivó y encantó. Fue su actuación la que me hizo aceptar mi participación en Network, es gracias a él que yo dije sí. En cuanto a mi propuesta, la diferencia se verá en los resultados, la gente que vio la actuación de mi compañero lo notará. Pero no hay una actuación que sea única, ni siquiera del mismo actor, aunque represente la obra mil veces”, aseveró Salinas.

Sobre la historia escrita por el guionista y novelista Paddy Chayefsky, dice que es de gran actualidad por el contexto nacional y mundial, donde proliferan las fake news, la militarización y conflictos internacionales como la invasión rusa a Ucrania.

“No importa el tiempo en que ocurran las noticias, siempre pueden ser manipulables. Yo creo que es muy actual ahora, espero que no sea actual en el futuro, pero en los últimos cuarenta años no ha cambiado nada”.