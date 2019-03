Neven Ilic trae su ritmo a México

Llevar lo mejor de los ritmos urbanos al festival Viña del Mar y luego traerlos de gira por México es uno de los objetivos del cantante urbano Neven Ilic, quien con su nueva música busca ofrecer “buenas vibras, amor y paz” a los escuchas que lo siguen desde hace cinco años.

El chileno fue uno de los actos de la edición 2019 de Viña del Mar. Y tras su presentación, el siguiente escenario a conquistar es el de nuestro país, donde presentará su álbum Punto de fuga. “Llegaré a México el 23 de marzo. Es un país increíble, que siempre me ha permitido trabajar, estar con mi hermana que vive allá y disfrutar de la mejor comida, sus lugares y su hermosa gente”, dice.

El cantautor recién lanzó este disco con ritmos urbanos y lo define como un hijo al que ahora da vida. “Me siento aliviado de que haya nacido y muy orgulloso de verlo crecer y conectar con la gente. La gente ha demostrado que le gusta, me mandan saludos, pantallazos y estoy muy emocionado por eso”, señala Neven Ilic.

Para la realización de Punto de fuga, el cantante tuvo que dejar su natal Chile y aventurarse a buscar suerte en Estados Unidos. “Me fui para empezar de cero y empaparme de las inspiraciones que necesitaba para crear este disco. He trabajado muy duro para regresar a Chile con él y conectarme con el público”, recuerda.

Neven Ilic ha compuesto temas para David Bisbal (Fiebre) y Denise Rosenthal (I wanna give my heart). Pero esta vez decidió quedarse con algunos temas para su propio material. “Es lindo cantar tus propias letras y melodías, hace todo más personal aún… A todo pez a veces le cuesta luchar contra la corriente, pero estoy seguro que sé nadar y que no me voy a ahogar si sigo luchando de esta forma”.

El cantautor que debutó en 2014 con su álbum Exit, considera que el paso del tiempo le ha venido bien en su vena autoral, pues su demanda ahora es mayor. “La composición es algo que mejora cada vez que se termina una canción. Es un descubrir constante. Disfruto mucho componer, siento que cada vez tengo más claro como ir enfrentando el desafío y afortunadamente varios artistas están queriendo que les escriba y es un honor muy grande”.