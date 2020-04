New Order, en concierto este viernes por live streaming

Varios artistas de talla nacional e internacional se han unido a la causa de ofrecer espectáculos artísticos para con ello exhortar a sus seguidores a permanecer en casa.

Ahora es turno de New Order, que este viernes a las 13:30 horas presentará uno de sus conciertos más espectaculares.

El espectáculo que podrá ser visto esta tarde a través del canal de YouTube del Manchester International Festival, se trata del concierto que ofreció el conjunto de rock alternativo con Liam Gillick.

El live streaming de New Order se une a la programación de conciertos que presenta el festival ante las medidas de confinamiento ante la pandemia del Covid-19.

Wrap your ears around ∑(No,12k,Lg,17Mif)

New Order + Liam Gillick: So it goes.. ahead of Friday’s stream on the @MIFestival YouTube page.



Listen here 👉 https://t.co/TohrAgotje#MIFRewind pic.twitter.com/OThwHhtlMt — New Order (@neworder) April 15, 2020

La cita es a las 13:30 horas en el canal del MIF, donde se transmiten los conciertos totalmente en vivo.