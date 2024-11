New Order y Shawn Mendes cierran el sábado de Corona Capital

Con el legado que posee, New Order se robó los reflectores en el segundo día del Corona Capital, que celebra su edición número 14 este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodriguez.

Bernard Sumner, Stephen Morris, Gillian Gilbert y compañía, cautivaron con una fiesta que desbordó las emociones más profundas de los presentes, que llenaron una amplia superficie alrededor del escenario Corona Cero.

Muchos de ellos se esforzaron para llegar lo más cercano posible al escenario, pero pocos pudieron colarse entre lo espacios reducidos que se formaron.

Los exponentes del synth pop, que se formaron a inicios de los 80 tras la disolución de Joy Division, tocaron un repertorio en el que incluyeron sus temas más conocidos. "Blue Monday" provocó el alarido, al igual que "Temptation".

Pese a que la banda tuvo un concierto en solitario en el Auditorio Nacional el pasado 12 de noviembre, la emoción de ver a New Order en vivo no disminuyó. En el Autódromo también sonaron "Be a Rebel", "Sub-Culture", "Bizarre Love Triangle" y "Transmission", entre otras.

Shawn Mendes despidió la noche

Después que que New Order cerrara interpretando "Love Will Tear Us Apart", Shawn Mendes cerró el segundo de tres días del festival en el escenario Corona.

El cantante canadiense también fue uno de los más esperados, pues sus seguidoras lo habían esperado desde hacía al menos dos horas, apartando sus lugares.

"Treat You Better", "Wonder", "Monster", así como la canción "Señorita", grabada junto a Camila Cabello, su ex pareja, fueron aplaudidas y coreadas con energía.

"Hola México como están. No sé muchas palabras pero puedo tratar", dijo en español.

"Me encanta estar aquí, me encanta tu país, me encanta la cultura. Cada vez que estoy en la Ciudad de México me siento diferente, es luz y energía, muchísimas gracias", dijo Shawn en el que fue su primer concierto en México desde el 2019.

De esta manera, el Corona Capital terminó su jornada del sábado. Este domingo, Jack White, Paul McCartney, Iggy Pop, Beck y más talentos serán algunos artistas que cierren la edición del festival.