Ni Paul McCartney convence: cartel del Corona Capital 2024 desata quejas

Paul McCartney cerrará la edición 2024 del Corona Capital, que cuenta también con Green Day, Toto, Zedd, Shawn Mendes, Melanie Martinez, New Order, Queens Of The Stone Age y Empire of The Sun como headliners.

El festival se celebrará del 15 al 17 de noviembre, en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, y la preventa iniciará el 25 de junio. Los precios oficiales no se han dado a conocer, pero el año pasado oscilaron entre los 5 mil 126 pesos (en Fase 1) hasta los 8 mil 365 (Fase 4) por un abono general que da la entrada para los tres días.

Otros artistas como Iggy Pop, Beck, The Mars Volta, Black Pumas, St. Vincent, Natalie Jane, Water From Your Eyes, Cavetown, Crystal Fighters, The Vaccines, Tora, Nico Vega y Leon Bridges, también forman parte del cartel.

El regreso de Paul McCartney

Esta presentación del intérprete de “Hope Of Deliverance” se suma a las dos fechas que anunció ayer, los días 8 y 12 de noviembre, en el Estadio BBVA de Monterrey y el Estadio GNP (antes Foro Sol) de la Ciudad de México.

Los conciertos forman parte de su gira “Get Back Tour”, que ya había visitado México el año pasado, y este 2024 pisará ciudades de Argentina, Chile, Perú, París, España y Gran Bretaña.

“Estos shows en el Foro Sol fueron lo mejor del año pasado para mí. Qué momento tan mágico tuvimos. Todavía los puedo escuchar cantando en mis oídos. Las audiencias mexicanas son tan especiales”, escribió el ex Beatle en su cuenta de Instagram.

El anuncio llega días después de que Paul presentó su disco “One hand clapping”, el cual se publicó de manera oficial 50 años después de haberse grabado, y contiene temas de su faceta solista, así como algunos de su etapa con Los Beatles y Wings.

No todos son felices

A minutos de darse a conocer en sus redes oficiales, los fans externaron su inconformidad con el line up de este año. Algunos incluso lo compararon con algunos carteles falsos que se habían difundido en días anteriores, donde figuraban artistas como Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter y Avril Lavigne.

Los memes en la plataforma X no se hicieron esperar, y hubo quienes incluso bromearon con el hecho de que su cartera estaría a salvo, al no tener que invertir en un abono para acudir al festival.

Por su parte, algunos usuarios de Instagram comentaron que prefieren esperar hasta el 2025 para ir, e incluso hubo quienes bromearon con la posibilidad de que este cartel fuera falso y pronto se publique el definitivo.

Toto se anticipa

El anuncio llegó de manera oficial, luego de que los integrantes de Toto postearon por accidente el cartel en sus redes sociales, y aunque lo borraron segundos después, bastó para que los internautas le tomaran captura de pantalla y comenzaran a difundirlo.

Esto sucedió también en 2021 cuando la banda Smash Mouth posteó el cartel del Corona Capital Guadalajara, el cual más tarde fue confirmado por el festival, tal como sucedió en esta ocasión.