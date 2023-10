Nicki Nicole niega romance con Peso Pluma: somos buenos amigos, nos estamos conociendo

Días atrás se esparció el rumor de que Peso Pluma y Nicki Nicole habían comenzado una relación amorosa, esto luego de que los vieran juntos en los Premios Latin Billboard 2023, en donde compartieron el escenario, además, se difundió un video en el que se ve como caminan de la mano en la zona de camerinos.

Eso no fue todo, pues igual los captaron asistiendo a la cancha de Newell's Old Boys, un equipo del que la cantante es fan. Además, el intérprete de corridos tumbados subió su cuenta de X, antes Twitter, varias imágenes en las que aparece con la artista de origen argentino; estas publicaciones estuvieron acompañadas de corazones que él colocó.

Estas especulaciones fueron desmentidas por Nicole, quien en una reciente entrevista aseguró que no tienen ningún compromiso. Esto ha generado cientos de reacciones en la web, en especial memes hacia al exponente de ‘Ella baila sola’.

¿Qué dijo Nicki Nicole?

La intérprete de ‘Por las noches’ fue cuestionada sobre el posible romance que tendría con la Doble P, a lo que respondió que solo se trata de una amistad, además, comentó que es reciente el tiempo que tiene de conocerlo.

Fue para el canal de YouTube ‘Podcast El Despelote’ que ella tocó varios temas de su vida personal; de este modo fue como le preguntaron sobre la cercanía que mantuvo con él durante la entrega de premios, por lo que afirmó que:





“Somos buenos amigos, nos estamos conociendo... los amigos se agarran de la mano, ¿no?, te doy una mano y se ayudan", indicó entre las risas. En otro programa de radio al que acudió como invitada igual tocaron este tema, incluso le preguntaron si le molestaban ese tipo de señalamientos.

"Nicki Nicole":

Porque, durante una entrevista, la cantante argentina negó estar en una relación con Peso Pluma.pic.twitter.com/CcPf1ghfa8 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 11, 2023





Nicole comparó a Peso Pluma con un perro

“A mí es algo que no me molesta, y la realidad es que somos amigos, está todo piola, y yo no tengo dramas”, dijo la cantante. Luego añadió un comentario en el que comparó a Peso Pluma con una mascota.

“Imagínate vos, todos los días salís con un perro, nadie te va a preguntar porque todos los días sales con un perro, es normal ¿entendés? No estoy diciendo que sea un perro”, sostuvo la estrella sudamericana.

Antes de finalizar con esta aclaración agregó: “Es como si alguien todos los días te ve con el mismo bolso, a eso me refiero. En un momento te van a decir 'che, alto bolso'. Es lo mismo. Nosotros vamos juntos para todos lados”.

"Peso Pluma":



Por esta entrevista de Nicki Nicole donde habló de una manera ciertamente rara del artista mexicano. pic.twitter.com/TVY4gOXMqe — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) October 11, 2023

Las redes estallan con memes

Al poco tiempo de que este meme se hiciera viral, los fans del artista mexicano decidieron reaccionar con memes en los que se burlaban de que lo habían dejado en la ‘friendzone’, estos son algunos:

