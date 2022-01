Nicolás Haza Paleta debuta en TV

A sus 22 años, Nicolás Haza Paleta hace su debut como actor en telenovelas en la nueva versión de Los ricos también lloran del productor Carlos Bardasano, encarnando en la etapa joven a Luis Alberto Salvatierra, interpretado por Sebastián Rulli, el protagonista junto con Claudia Martín.

Siendo cantante, músico y con estudios de cine, el hijo de Plutarco Haza y Ludwika Paleta, se lanza a la actuación en esta oportunidad. Se hizo saber en su momento que la producción de Carlos Bardasano batalló el año pasado un buen tiempo para encontrar quien encarna al joven Luis Alberto Salvatierra y apareció en el casting Nico, quien está en grabaciones el pasado mes de septiembre.

“Llevo 30 años en la actuación además que es mi trabajo es mi pasión y si Nico desea continuar en lo mismo que yo me dedico después de estar en Los ricos también lloran, sólo me queda apoyarlo, aplaudirle; porque como sabemos es una profesión difícil, pero muy gratificante cuando logras aciertos en la carrera”, declaró en entrevista con El Sol de México Plutarco Haza en torno a su primogénito, quien llegó a su vida cuando contaba con 27 años.

“La diferencia es que Nico primero estudió cine y ahora va a actuar. En mi caso, primero estudié cuatro años y luego empecé a actuar. Entonces no me meto mucho en darle tips, porque él tiene la frescura y el talento natural, que yo no quiero contaminar con la técnica que ya tengo”, precisó Plutarco.

Nico es un experto músico y cantante con experiencia en conciertos en los últimos años -detenidos por la pandemia-, que lo han llevado a vivir solo, pero nunca ha dejado a un lado la comunicación y atención de sus padres tanto de Ludwika como Plutarco, dejándose guiar en lo mejor que le conviene en el mundo del entretenimiento que es donde se mueve su núcleo familiar.

“Nico ha sacado cinco canciones en colaboraciones y le ha ido muy bien en la música. Aparte está trabajando detrás de cámaras en Control Z y en una serie de Adrián Uribe como asistente de dirección porque estudió cine y ahora con esta gran oportunidad que Nico hace su debut como actor en Los ricos también lloran. Aunque puedo adelantar que también se quedó en una nueva serie para la plataforma HBO, por lo que me siento muy orgulloso como papá de Nico”.

Para Plutarco Haza, su primogénito “entra con el pie derecho a Televisa porque Bardasano hace producciones de calidad y que alcanzan elevado rating. Me siento muy orgulloso de Nico, porque desde que regresó de Toronto, ha pasado año y medio y veo todo lo que ha logrado”.

Mientras que en México aún no se da la fecha oficial de estreno de Los ricos también lloran en el concepto Fábrica de Sueños con Claudia Martín, Sebastián Rulli, y Fabiola Guajardo, aunque tentativamente será en febrero, se sabe que en Univisión, en Estados Unidos ya están pasando los spots porque la estrenan este mes.