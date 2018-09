Nieto de Vicente Fernández debuta como compositor

Emiliano Fernández el gusto por la música le llegó por herencia, hijo de Alejandro y nieto de Vicente Fernández, el joven busca tener su propio lugar dentro del espectáculo al iniciar una carrera como compositor.



Emiliano, el cuarto hijo de Alejandro creó parte de la banda sonora de la telenovela Like conformada por más de 25 canciones que ambientarán las escenas de la historia que produce Pedro Damián y que se estrenará el próximo lunes 10 de septiembre.

El joven es el segundo de los hijos de Alejandro Fernández que muestra sus dotes artísticas, su hermana Camila acaba de lanzar su primer disco como solista, ambos han preferido incursionar en un género diferente a la música ranchera para evitar las comparaciones con su padre y su abuelo.

En el caso de Emiliano, de 18 años, sorprendió en la presentación de la telenovela al dar la noticia de que forma parte del equipo creativo musical de Like, pero no dio detalles sobre los temas que escribió para este proyecto juvenil que emulará lo que en su momento fue Rebelde, lanzada hace 14 años.

Al igual que en ese entonces, de la telenovela surge a la par un grupo que llevará también el nombre de Like. La telenovela retratará las experiencias y aventuras de un grupo de jóvenes que asisten al colegio Life Institute of knowledge and evolution. Sus protagonistas son: Macarena García, Roberta Damián, Ale Müller, Anna Iriyama y Mauricio Abad, entre otros.