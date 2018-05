Nigga vuelve a México su nuevo sencillo, "Cerquita de ti"

Después de la controversia que generó su nombre artístico en Estados Unidos y el bloqueo por parte de su ex disquera, Nigga vuelve a Méxicosu nuevo sencillo, Cerquita de ti. Fiel a su “romantic style” el cantanteregresa con intención de con el reconquistar el corazón del público mexicano.



El exponente panameño fue un pionero del género urbano que se dio a conocer en 2007 gracias a su álbum debut, Te quiero, siendo la melodía con el mismo título la que lo colocó dentro de la escena musical y Sin tu amor el éxito que le proporcionó el reconocimiento internacional.

Más de una década pasó desde los éxitos que lo consagraron, por lo que Cerquita de mí, es el tema en colaboración con el ex integrante de los Kumbia all starz, Ricky Rick con el que el exponente del urbano vuelve a territorio azteca con una imagen fresca y renovada que se refleja en tanto en su proyecto musical como personal.

“Tenía una cierta incertidumbre de cómo me iba a recibir la gente, pero todo ha sido maravilloso. La gente nos ha aceptado como si el tiempo no hubiera pasado, como si Nigga hubiera estado presente todo el tiempo”, comentó el cantante, luego del bloqueo que sufrió por parte de su ex disquera, por lo que decidió continuar con distintos proyectos fuera del país.

Sumado a ello, el cantante tuvo que cambiar su nombre artístico a Flex en estados Unidos, al ser “nigga”, una palabra peyorativa en contra de la comunidad afroamericana, por lo que el intérprete tuvo que editar y reimprimir los empaques en los que aparecía su antiguo nombre.

“No podía utilizar ese nombre allá así que tuvimos que buscar un seudónimo extra para poder vender nuestra música y hacer shows. Son muchos años y mucha gente me seguía la carrera con el apodo de Nigga y de pronto era vender un nuevo nombre, una nueva marca”, explicó el cantante, quien hizo hincapié en que sólo es en dicho país en el que tiene que utilizar el seudónimo de Flex, mientras que en el resto del mundo seguirá siendo Nigga.

Por lo que, el retorno del cantante al país representa un gran acierto, pues a su parecer en la actualidad se vive un momento en el reguetón ha ganado gran terreno en la industria que durante años criticó y complicó la llegada de los artista del género.

“Me siento muy contento que la música urbana aquí en México ha crecido increíblemente, es muy fuerte. Lo mío es diferente, si bien es cierto creo que cuando estábamos acá muchos artistas del género también intentaron entrar peroNigga ya estaba. Creo que de alguna forma abrí el compas para que eso pasara y la música urbana llegara y se posicionara de la forma que la que está ahora”, indicó.