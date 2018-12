Nina Rubín y Andrea Legarreta, juntas en película

Luego que Mía y Nina Rubín Legarreta prestaran sus voces para la serie de Disney Fancy Nancy Clancy, las hijas de Érik Rubín y Andrea Legarreta trabajaron junto a sus padres en la cinta animada, Parque Mágico, una historia que se estrenará en 2019.

Antes del estreno de esta película, Nina Rubín realiza el papel de Lara y comparte créditos con su mamá, Andrea Legarreta, para ella una experiencia que no ha sido difícil "se ve muy real nuestra actuación, porque somos madre e hija y esto no lo tomo como trabajo, porque la actuación es algo que me gusta y ahora a lado de mi mamá me divierto mucho más”, comentó.

La actriz de 11 años dijo que esta cinta “se está haciendo muy familiar, porque el amor se siente y se da en la película, por parte de los papás hacia los hijos, sí, si siento que es parecido a lo que yo vivo con mis padres en mi vida real”.

Celebridades En videos, Enrique Iglesias revela su lado más tierno junto a sus bebés

Gossip “Spiderman un nuevo universo” llegará con nuevas aventuras a los cines