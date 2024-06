Niurka critica al nuevo elenco de Aventurera: Irina no es vedette, el talento tiene que estar

Aventurera fue una de las obras más importantes de México, bajo la producción de Carmen Salinas el espectáculo fue uno de los más taquilleros a nivel teatral. Sin embargo, la protagonista de este año, Irina Baeva, ha recibido diversas críticas en contra de su interpretación.

Desde el estreno de Aventurera 2024 en el Salón Los Ángeles, Irina Baeva ha recibido críticas por parte de usuarios de redes sociales, quienes aseguran que “al ser rusa carece de talento para el baile”.

Le llueven críticas a #IrinaBaeva por ser un tronco en aventurera… Eso pasa por creer que una rusa puede bailar 🙄 pic.twitter.com/vMPoRZY9RC — CelebStories (@Psico_Estefany) June 23, 2024

A las críticas se sumó Niurka, quien también fue una intérprete de Aventurera bajo la dirección de Carmen Salinas, en el tercer año de su estreno.

¿Qué carajo hacen dejándola sola en el centro si no baila?: Niurka sobre Irina Baeva

Mediante sus historias de Instagram, Niurka, quien fue la tercera Aventurera, expresó su opinión sobre el nuevo elenco de Aventurera 2024, la versión dirigida por su exesposo, Juan Osorio.

En sus palabras, la principal falla de la versión de Juan Osorio no es Irina Baeva, sino el coreógrafo. La actriz asegura que este no hace bien su trabajo, pues no corrigió a Irina sobre cómo debería estirar los brazos y que no debería mirar hacia el piso cuando baila.

Además, Niurka se sumó a las críticas de redes sociales, pues aseguró que Irina Baeva no baila, pero podría compensarse con bailarines que la muevan al ritmo que se requiere.

La también actriz reconoció que lo único necesario para interpretar a Aventurera es saber bailar, pero en esta versión quisieron “presumir” que Irina Baeva domina más de un idioma, descuidando lo más importante: El espectáculo.

Hay que dar un buen espectáculo, con bailar era suficiente. Intentar cantar, y ¿en ruso? ¿Vas a poner traductor? ¿Quieres presumir el ser bilingüe como atractivo?Niurka.

No eres el rey Midas, Juan, el talento debe estar: Niurka

Las críticas de Niurka también llegaron a Juan Osorio, el productor que reemplazó a Carmen Salinas tras su muerte. En sus palabras, su exesposo “no eres el rey Midas, Juan, lo que tocas no lo haces oro”, pues asegura que no sabe reconocer que Irina Baeva no tiene talento.

No, lo que tocas no lo haces oro. El talento debe estar, a la audiencia jamás la podrán subestimar.Niurka.

Finalmente, concluyó asegurando que Irina Baeva no es una vedette, pues no sabe bailar.